Kwart middelbare scholen vraagt geld voor extra lessen

Niet alle jongeren waren gebaat bij het afstandsonderwijs. Middelbare scholen krijgen geld om die leerlingen bij te spijkeren. Beeld ANP

Leerlingen moeten na de zomervakantie aan de bak tijdens langere lesdagen.

Al sinds half maart volgen scholieren onderwijs op afstand. Terwijl sommige leerlingen daarbij gedijen, hebben anderen het moeilijk. Zij kunnen zich niet motiveren om hun schoolwerk te doen en lopen achter. Toch kregen middelbare scholen het advies om zoveel mogelijk leerlingen over te laten gaan naar het volgende jaar, omdat niemand iets aan de situatie kan doen.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) trok miljoenen euro's uit, zodat scholen extra lessen kunnen aanbieden om de leerlingen bij te spijkeren. Bijna een kwart van de middelbare scholen heeft een beroep gedaan op die pot met geld. Hoewel in de eerste ronde 32,5 miljoen euro beschikbaar was, is 43,2 miljoen euro nodig voor 352 scholen. Daarmee kunnen tienduizenden leerlingen extra hulp krijgen.

Praktijkvakken

Vooral op scholen met veel praktijkvakken is na de zomer een inhaalslag nodig, constateert Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad. “Die vakken zijn moeilijker op afstand te geven, waardoor die leerlingen meer achterlopen.” Dat geldt voor leerlingen die de beroeps- of kadergerichte leerweg van het vmbo volgen of op een praktijkschool zitten.

Maar ook op de meer theoretische havo- en vwo-scholen moeten sommige leerlingen aan de bak. Rosenmöller: “Dat er soepeler is omgegaan met de bevordering van leerlingen, moet natuurlijk niet betekenen dat er volgend jaar fors meer zittenblijvers zijn.”

Scholen kunnen het geld gebruiken voor zomer- of herfstscholen, maar ook om na de gebruikelijke lessen extra uren aan te bieden. Veel scholen kiezen voor die laatste optie, omdat ze hun docenten en leerlingen rust willen bieden tijdens de zomervakantie. In achterstandswijken kunnen scholen voor twintig procent van de leerlingen subsidie aanvragen, op andere plekken voor tien procent.

Examenklassen

De veertig scholen die onder het bestuur CVO Rotterdam vallen, gebruiken de subsidie vooral voor de leerlingen die naar de examenklassen gaan. “We zullen volgend schooljaar pas echt goed zien hoe groot de achterstanden zijn, maar moeten zeker die leerlingen vooruit helpen. Het wordt een heel spannend jaar", verwacht bestuurder Henk Post.

Wat de scholieren nodig hebben, zal heel verschillend zijn. “Er zijn kinderen die prima thuis konden werken, een goede thuissituatie hebben en zijn gestimuleerd door hun ouders. Maar er zijn ook zat leerlingen voor wie dat niet zo is. En dat geldt ook voor gymnasia, want die zijn een afspiegeling van de stad.” Naast langere schooldagen denken deze scholen na over extra lessen tijdens de herfstvakantie. “Ja, ze moeten echt flink aan de bak. Maar ze hebben genoeg tijd om uit te rusten, dus dat moet lukken”, zegt Post.

Spannend

Overigens hoeven de docenten niet per se zelf alle extra lessen te geven. Scholen kunnen ook hulp van buitenaf invliegen. Voor de tweede helft van het schooljaar is nog eens 32,5 miljoen euro beschikbaar. Door de vele aanvragen gaat een deel van die pot nu vast naar de scholen. Rosenmöller: “Het wordt spannend wat er in die tweede ronde gebeurt, want we hopen wel dat ook dan alle scholen de hulp krijgen die ze nodig hebben.”

Fors minder basisscholen klopten bij het ministerie van Onderwijs aan. Voor die leerlingen ligt nu 51 miljoen euro klaar, maar is 26 miljoen euro nodig. Ruim 1100 basisscholen vragen extra geld voor het wegwerken van achterstanden. Voor de tweede ronde zit een bedrag van 75 miljoen euro in de pot.