Kuzu stopt als partijleider Denk

Beeld ANP

Kuzu blijft zijn werk in de Tweede Kamer wel doorzetten maar draagt het fractievoorzitterschap over aan Farid Azarkan. Hij heeft Denk zaterdag verteld dat hij niet beschikbaar is als lijsttrekker, zo meldt hij zelf op Twitter en Facebook. Na de verkiezingen in maart volgend jaar zal hij stoppen met de politiek.