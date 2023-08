Kunstcentrum de Appel verhuist naar ‘cultureel bruisende gemeenschap’ in de Diamantbuurt

Een performance in de Appel in Nieuw-West. Beeld Maarten Nauw

Na een theosofische tempel, bioscoop en bibliotheek krijgt het monumentale en in het oog springende gebouw in de Tolstraat met de Appel een nieuwe bewoner. In de creatieve broedplaats Tempel zal de Appel, het Amsterdamse centrum voor moderne kunst dat bestaat sinds 1975, een eigen programma presenteren en samenwerken met andere kunstenaars.

De Appel is niet het enige cultuurcentrum rondom de voormalige Asscher diamantslijperij in De Pijp: met bar en concertzaal Cinetol en CC Amstel, de bibliotheek annex theaterzaal op het terrein van het voormalige stadsarchief, clusteren in de Diamantbuurt meerdere cultuurcentra bij elkaar.

“We zijn erg verheugd om met de Appel een nieuwe fase in te gaan in de Diamantbuurt, waar we worden gehost door Tempel en ondersteund door de gemeente Amsterdam, en waar we deel zullen uitmaken van een cultureel bruisende gemeenschap,” aldus Lara Khaldi en Sofia Patat, directeuren van de Appel. Het kunstcentrum stelt zich ten doel om in de nieuwe buurt samenwerkingen aan te gaan met buurtbewoners en scholen om zo een laagdrempelige plek te zijn voor kunst en cultuur.

Vruchtbare samenwerkingen

Sinds 2017 zit de Appel in broedplaats De Lely aan de Schipluidenlaan in Nieuw-West. Die locatie moet het kunstcentrum verlaten vanwege renovatiewerkzaamheden. Wat ook niet hielp, was dat het kunstcentrum werd omringd door bouwplaatsen, waardoor de aula van de Appel niet geschikt was voor voorstellingen. Desalniettemin prijst de Appel de vruchtbare samenwerkingen die het de afgelopen zes jaar is aangegaan met scholen, buurtbewoners en kunstinstellingen in Nieuw-West. Directeur Khaldi laat weten dat ze het jammer vindt om afscheid te nemen van de gemeenschap waar het kunstcentrum onderdeel van was.

Met de nieuwe locatie komt er een einde aan de huisvestingsonzekerheid van de Appel; het centrum heeft een huurcontract tot 2030. Vóór de huisvesting aan de Schipluidenlaan trok de Appel langs verschillende locaties in de stad, waaronder de Prins Hendrikkade. De plek in broedplaats Tempel is mede tot stand gekomen dankzij de gemeente, directeur Khaldi bedankt haar voor de hulp.

Wethouder Touria Meliani (Cultuur) is verheugd met de nieuwe locatie voor de Appel. “De Appel is een belangrijke culturele plek voor Amsterdam, als plek voor moderne kunst en nieuw talent. In broedplaats Tempel kunnen ze verder werken aan hun bijzondere kunstcentrum voor artistiek onderzoek, experimentele tentoonstellingen en programmering.” Meliani ziet dat het moeilijk is om ruimte te vinden in de stad voor kunst en cultuur en is daarom ‘trots’ dat de Appel ‘een langdurig verblijf heeft gevonden in de Diamantbuurt’.

