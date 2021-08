Kunst of klimmuur: verdeelde reacties op nieuw kunstwerk in Tweede Kamer

Het kunstwerk 'Aarde' van de Zeeuwse kunstenaar Jos de Putter, in de tijdelijke zaal van de Tweede Kamer. Beeld Dirk Hol/Hollandse Hoogte

Het is dé muur waar Kamerleden, premiers en ministers voor staan als zij het parlement toespreken: de achterwand van de Tweede Kamer. Al bijna dertig jaar hangen daar felgekleurde wandpanelen van de inmiddels overleden kunstenaar Rudi van de Wint. Zijn olieverfschilderijen waren altijd zichtbaar op de achtergrond, op het journaal of op foto’s in de krant.

Wáren, want de komende 5,5 jaar gaat het Binnenhof op de schop en verhuist de Kamer tijdelijk naar een oud ministeriegebouw naast treinstation Den Haag Centraal. In dat pand is een kopie van de plenaire zaal gebouwd, compleet met originele blauwe stoeltjes. Maar de metershoge schilderijen van Van de Wint ontbreken. Het plafond in de tijdelijke Kamer is te laag.

Kluiten, klei en zand

En dus moest er nieuwe kunst komen: vijf panelen gemaakt van kluiten, klei en zand, van de Zeeuwse kunstenaar Jos de Putter. Kosten: 200.000 euro. Vorige week was zijn werk Aarde voor het eerst te zien bij een rondleiding voor Kamerleden en medewerkers.

“Een heuse klimwand!” noemde VVD-Kamerlid Peter Valstar het kunstwerk op Twitter. “Zou je die stenen ook kunnen gooien naar je tegenstander als het debat niet lukt?,” vroeg mr. Pieter van Vollenhoven zich af. Anderen spreken na het zien van foto’s op Twitter over ‘de brokstukken van het kabinet-Rutte’ en ‘wandbevuiling’.

‘Heel Hollands’

Harde kritieken, die de kunstenaar raken. “Het is best eng en precair,” zegt Jos de Putter (62). “Nu het hangt, is het niet meer van mij. Nu is het van iedereen die ernaar kijkt en er iets van vindt.” De bijnaam ‘klimwand’ noemt De Putter ‘heel Hollands’. “Hier krijgt alles heel snel een bijnaam. Een platte bijnaam, anders blijft het niet hangen. Ik vind het jammer, er is meer te zien hopelijk. Iedereen is verantwoordelijk voor het niveau van z’n eigen grappen.”

De Putter verzamelde het afgelopen jaar met zijn blote handen kluiten zee- en rivierklei uit verschillende delen van het land, van Zeeland tot aan Oost-Groningen. “Het oogt eenvoudig, maar dat is het niet,” zegt hij. “Het is geen sinecure om aarde rechtop te zetten. Zo moesten sommige kluiten wel zeven maanden drogen. Het zijn een soort kindjes geworden. Ik moest de kluiten in bad doen, weer laten drogen. Want je wilt niet dat met kerst alles van de wand af flikkert.”

Mens en planeet

De vijf panelen vertellen een eigen verhaal, zegt De Putter. “Het zegt: dit is de aarde, hier ben ik. Ik nodig uit om naar de aarde te kijken, in het parlement.” De komende 5,5 jaar waarin zijn werk te zien zal zijn, ‘beschouwen we de relatie tussen de mens en de planeet’. “Er móét iets veranderen tussen ons en de planeet.” De Putter werd uit een shortlist van vijf kunstenaars gekozen door de Kunstcommissie van de Tweede Kamer, onder voorzitterschap van D66-Kamerlid Salima Belhaj.

Opvallend is dat de kunstenaar in eerste instantie een videokunstwerk wilde maken. De Putter is documentairemaker en maker van video-installaties. “De Kamer is een soort kom waarin je de buitenwereld nauwelijks voelt. In de zomer van 2019 stelde ik voor om een videoscherm te maken met Hollands licht. Dat voorstel werd door toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib afgeschoten. Men was bang dat zo’n videoscherm zou worden gehackt.”

En dus werd het iets totaal anders: aarde. “Om de buitenwereld alsnog voelbaar te maken.” Het kunstwerk is betaald door het Rijksvastgoedbedrijf, dat verplicht is om bij verbouwingen boven de 10 miljoen euro een half procent van het budget aan kunst uit te geven. De verbouwing van de tijdelijke Kamer kostte 161 miljoen.