Kunnen we vannacht veel sterren zien? Vijf vragen over naderende sterrenregen

1. Waarom zien we juist nu zo veel vallende sterren?

Iedere nacht is er wel een vallende ster te zien. We noemen het een vallende ster, maar dat is het natuurlijk niet. Het lichtstreepje dat we aanschouwen, is een stukje rots of ijs dat in de dampkring van de aarde verbrandt. De juiste naam voor zo’n stukje rots is meteoor. Soms trekt een zwerm van ‘vallende sterren’ langs de aarde en zijn er meer exemplaren te zien dan normaal. Rond half augustus kruist de meteorenzwerm Perseïden (afgeleid van het sterrenbeeld Perseus) al sinds jaar en dag de baan van onze planeet. Deze stof- en gruisdeeltjes zijn afkomstig uit de staart van de komeet Swift-Tuttle. Die scheert elke zomer langs de aarde, op een afstand van zo’n 20 miljoen kilometer.

2. ‘Scheert langs de aarde’ – moeten we ons zorgen maken?

Als Swift-Tuttle de aarde zou raken, hebben we een probleem: de klap zou 27 keer sterker zijn dan de komeetinslag die een einde maakte aan het tijdperk van de dinosauriërs. Maar geen paniek, volgens astronomen komen de Swift-Tuttle en de aarde nog zeker tweeduizend jaar niet met elkaar in botsing. Meer reden tot zorg is er bij de ruimterots Bennu, zo blijkt uit recent onderzoek van Nasa. De ruimtevaartorganisatie heeft berekend dat de asteroïde mogelijk op 24 september 2182 op de aarde botst. Heel groot is de kans niet: ongeveer 1 op 2700 (0,037 procent). Toch geldt Bennu daarmee als een van de gevaarlijkste asteroïden in ons zonnestelsel.

3. Terug naar de meteoren. Wanneer zijn ze te zien?

De meteorenregen bereikt komende nacht, van donderdag op vrijdag, zijn hoogtepunt. Tussen 03.00 en 04.00 uur kunnen we zo’n vijftig tot zeventig vallende sterren per uur zien. “De nacht van 12 op 13 augustus is de klapper,” zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. “Maar ook op de dagen rond de piek zijn er tijdens een heldere nacht meteoren te verwachten. De Perseïden zijn heel snel: ze bewegen met 55 tot 60 kilometer per seconde. Dat is omgerekend bijna 214.000 kilometer per uur.” De weersomstandigheden voor het zien van veel vallende sterren zijn volgens Klaassen bijna ideaal. “We verwachten van donderdag op vrijdag wel wat hogere wolkenvelden, maar die zijn dun en vooral de felle meteoren schieten daardoorheen. Ander voordeel is dat de maan geen storende factor is. Er is sinds vier dagen sprake van een ‘nieuwe maan’, waardoor er amper maanlicht is. Hoe donkerder de hemel, hoe beter. Dat komt nu helemaal goed uit, want volgens sterrenkundigen worden er dit jaar bijzonder veel meteoren verwacht.”

4. Waar kun je ze het beste zien?

Klaassen: “Zorg dat je op een donkere plek bent. In een stad heb je veel kunstlicht, waardoor het waarnemen een stuk moeilijker is. Nederland is sowieso een land met veel lichtvervuiling, dus dat valt niet mee. Maar toch, zelfs in een stad zijn de felste meteoren te zien. Voor het echte spektakel zul je bebouwd gebied echter moeten verlaten. Bosrijke gebieden zoals de Veluwe of de Markermeerdijken zijn ideale locaties om te kijken.”

5. Zijn er nog speciale attributen nodig om de sterrenregen te bekijken?

Volgens Klaassen zijn heldere meteoren prima te zien met het blote oog. “Dus je hebt geen speciale bril of verrekijker nodig. Het is wel aan te raden om je ogen te laten wennen aan het donker. In de nacht zijn na 15 tot 20 minuten je ogen pas echt gewend aan de duisternis. Dan staan je pupillen helemaal open en ontvangen ze het meeste licht. Zorg dat de plek die je uitzoekt er één is waar je vrij zicht hebt op de horizon en een groot deel van de hemel. Blijf vooral niet te lang staan, maar gebruik een ligstoel en een warme deken als je urenlang naar de sterrenhemel wil turen. Zeker in deze zomertijd is het heerlijk om ’s nachts naar dit bijzondere tafereel te kijken.”