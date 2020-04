Kunnen opa en oma de kleinkinderen zien? ‘Dat duurt nog wel even’

Beeld ANP

Wat zijn de richtlijnen voor het bezoeken van ouderen?

Zelfstandig wonende ouderen mogen één of twee vaste bezoekers ontvangen om niet te vereenzamen. Daarbij moeten wel de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. Dit betekent dat de handen goed gewassen moeten worden, 1,5 meter afstand gehouden moet worden en bij klachten het bezoek uitgesteld moet worden.

Daarnaast adviseert het RIVM om nog niet met de kleinkinderen op bezoek bij opa en oma te gaan, omdat ouderen extra kwetsbaar zijn. Volgens viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC is dat advies er mede omdat de 1,5 meterregel bij jonge kinderen lastig te handhaven is. “Kleine kinderen rennen toch nog alle kanten op en de onzekerheden zijn te groot om te zeggen dat kinderen geen rol spelen bij de verspreiding van het virus.”

Overigens ligt het ook niet voor de hand dat jonge kleinkinderen vallen onder de noemer ‘één of twee vaste bezoekers’.

Waarom zijn er nog veel onzekerheden over de verspreiding van het virus door kinderen?

“Dat ze waarschijnlijk een beperkte rol spelen wordt zeker gesuggereerd door de voorlopige resultaten van diverse onderzoeken in Nederland,” aldus De Jong. “Maar als je de kwetsbare groepen echt goed wil beschermen, dan wil je zo goed als mogelijk weten wat de precieze risico’s zijn. Als de scholen straks weer opengaan kunnen we eigenlijk pas echt goed zien hoe groot de rol van de kinderen in de verspreiding is, want tot nu toe zaten ze nog vooral thuis. We moeten dus een heel goede vinger aan de pols houden.”

Ook hebben kinderen nauwelijks klachten als ze Covid-19 onder de leden hebben. Bij het gros is er nauwelijks verschil tussen een normale griep en besmetting met het nieuwe coronavirus, vertelde epidemioloog Patricia Bruijning van het Utrecht UMC al eerder aan Het Parool. Dat maakt het lastiger om het virus bij kinderen op te sporen.

Waarom gelden er aparte regels voor ouderen?

De helft van de in het ziekenhuis opgenomen coronapatiënten is 69 jaar of ouder en de helft van de overleden patiënten is 82 jaar of ouder. Om 70-plussers te beschermen tegen het coronavirus is daarom tijdelijk geadviseerd om geen of zo min mogelijk bezoek te ontvangen. Deze regels gelden ook voor mensen die in een risicogroep vallen. Dus ook voor mensen onder de 70 jaar met fysieke problemen gelden deze regels.

Ouderen lopen volgens De Jong meer risico omdat ze vaker met fysieke problemen kampen. “Een minder goed werkend hart, minder sterke longen. De reserves van het lichaam kunnen een besmetting met Covid-19 minder goed opvangen. Daarnaast neemt ook de kracht van het immuunsysteem af waardoor je minder in staat bent infecties zoals die van het nieuwe coronavirus te weerstaan.”

Moeten kleinkinderen nog even langsgaan bij opa en oma voordat de scholen en kinderopvang weer opengaan?

De Jong begrijpt dat ouders en grootouders daarover nadenken, maar noemt dat niet ‘doenlijk’. “We weten nog te weinig over het werkelijke aantal kinderen dat geïnfecteerd is. Ook nu zien we elke dag nog ziekenhuisopnames en zijn er dus nog steeds nieuwe infecties, ondanks alle maatregelen. En dat betekent dat ook kinderen nog steeds, in waarschijnlijk beperkte mate, besmettelijk kunnen zijn. Als een of twee kleinkinderen hun grootouders besmetten in een verpleeghuis, kan dat behalve het risico voor deze grootouders daar ook weer een brandhaard veroorzaken met alle gevolgen van dien. Dat wil je voorkomen.”

Wanneer kunnen grootouders wel weer hun kleinkinderen zien?

De vraag waar ze bij het RIVM hard over aan het nadenken zijn en die ook De Jong lastig vindt te beantwoorden. “Het makkelijke antwoord is wanneer er een vaccin is of voldoende groepsimmuniteit, maar dat duurt nog wel even. In de tussentijd moeten we kleine stapjes maken die zoveel mogelijk geïnformeerd worden door inschattingen van risico’s op basis van betrouwbare gegevens uit onderzoek in Nederland of elders.”

Voorlopig blijft het voor veel grootouders afwachten tot 19 mei, als het kabinet een persconferentie geeft over het wel of niet verlengen van de huidige maatregelen.