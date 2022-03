Kunnen ook de laatste coronarestricties allemaal overboord? ‘Nog geen gelopen race’

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Na weken van daling steeg het aantal infecties de afgelopen dagen weer wat, met nu gemiddeld dagelijks bijna 48.000 infecties, met de versoepelingen, carnaval en wintersport als vermoedelijke aanjagers. Maar in de ziekenhuizen is de situatie stabiel, met in totaal 1368 opgenomen patiënten (van wie 157 op de IC).

Als dat de komende week zo blijft staan alle seinen voor versoepelingen van de laatste restricties op groen, meldt een Haagse bron. “Maar het is geen gelopen race, het is niet gezegd dat alles in één keer losgelaten wordt.”

Zo zouden de mondkapjes in het OV en op stations wat langer verplicht kunnen blijven, om ouderen en kwetsbaren te beschermen tegen een infectie. “Zij kunnen zichzelf anders lastiger beschermen. Daar zal over gesproken worden.” Deze maandag worden de meest betrokken ministers door OMT-voorzitter Jaap van Dissel bijgepraat over de actuele stand van zaken, de gevolgen van versoepelingen en de situatie in de ziekenhuizen.

OMT bijeen

Sinds 25 februari geldt er nog een beperkt aantal coronaregels en -adviezen: mondneusmaskers zijn verplicht in het openbaar vervoer en op stations, thuiswerken moet de helft van de tijd en een toegangstest is verplicht bij binnen-evenementen van 500 bezoekers of meer, zoals concerten en grote nachtclubs.

Vrijdag komt het Outbreak Management Team (OMT) dan bijeen voor advies over de versoepelingen, de dinsdag daarna beslist het kabinet. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) zal die avond geen persconferentie houden, aangezien het de avond voor de gemeenteraadsverkiezingen is. Vermoedelijk geeft hij die middag een toelichting aan de media.

Zo koerst Nederland af op een lente en zomer volgens het ‘oude normaal’, zonder coronatoegangsbewijs, afstandsplicht of mondkapjes. Maar betrokkenen wijzen erop dat de coronapandemie nog niet voorbij is.

Opleving in het najaar?

Op het Binnenhof en binnen het OMT wordt rekening gehouden met de opleving van het virus in het najaar, eventueel met de komst van een nieuwe variant. OMT-lid en viroloog Marion Koopmans benadrukt dat de pandemie in een ‘transitiefase’ zit: “Waarbij je nog niet weet wat het najaar zal brengen. Je zal dus met diverse scenario’s rekening moeten houden.”

Of komende week al besloten wordt tot het afschalen van corona als A-ziekte en eventuele aanpassingen van het (kostbare en tijdrovende) PCR-testbeleid is onduidelijk.

Het kabinet werkt nog aan een plan om de ‘pandemische paraatheid’ te vergroten, met flexibele ziekenhuiscapaciteit en een meer schokbestendige zorg. Eerder wijzigde Kuipers al de hoofddoelen van het coronabeleid: uitsluiting van risico’s is passé, uitgangspunt wordt het openhouden van de samenleving.

Ook komt de minister nog met een ‘tussenwet’ die de de tijdelijke coronawet moet vervangen. De huidige wet biedt het kabinet de mogelijkheid allerlei draconische maatregelen te nemen, maar de politiek wil daarvan af nu de milde omikronvariant dominant is.