Kun je een herhaalprik halen als je nog niet aan de beurt bent?

In principe kunnen alleen mensen die voor 1953 geboren zijn, tot een kwetsbare groep behoren of in de zorg werken op dit moment bij de vaccinatielocaties bij de GGD terecht. Zij ontvingen afgelopen weken een brief van het RIVM, waarin ze officieel uitgenodigd werden om een herhaalprik te halen tegen het coronavirus.

De brief moet meegenomen worden en getoond op de vaccinatielocatie. Zo probeert het RIVM erop toe te zien dat er geen mensen ‘voordringen' en de meest kwetsbare mensen ook daadwerkelijk als eerste beschermd worden.

Plan je prik

Toch blijkt het systeem niet waterdicht. Op sociale media werd al snel opgemerkt dat iedereen via de website planjeprik.nl een afspraak kan inplannen. Hoewel de GGD eerder nog benadrukte dat je zonder brief bij de vaccinatielocatie wordt weggestuurd, blijkt de praktijk weerbarstiger. Op Twitter melden mensen dat zij ‘gewoon’ een prik kregen, ondanks dat ze de brief niet bij zich hadden.

“Ik sluit niet uit dat dit inderdaad gebeurt,” zegt Ernst Moeksis, woordvoerder van GGD-GHOR. “De afspraak is dat we alleen prikken als je de uitnodigingsbrief meebrengt naar de vaccinatielocatie, maar of dat in de praktijk ook zo uitpakt weet ik niet. Elk systeem is te omzeilen.”

Niet zo fraai

Hoeveel mensen zonder uitnodigingsbrief een herhaalprik hebben gekregen weet de GGD-GHOR niet. Moeksis: “Dat houden we niet bij.” Maar volgens de woordvoerder hebben de verhalen op sociale media in ieder geval niet geleid tot een piek in het afsprakensysteem. Wie nu een afspraak inplant, kan in Amsterdam in veel gevallen binnen een dag terecht.

Moeksis benadrukt dat voordringen niet nodig is. “In het verleden was er nog sprake van vaccinschaarste, maar dat is nu niet het geval. Er zijn genoeg vaccins en iedereen komt aan de beurt. Voordringen is dan niet zo fraai.”

Wintergolf

De nieuwe vaccinatiecampagne is op 19 september van start gegaan en moet een wintergolf van het coronavirus zoveel mogelijk dempen. Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijkt dat ziekenhuizen het weer steeds drukker krijgen met coronapatiënten. Op dit moment liggen er 842 mensen met corona in het ziekenhuis, dat is het hoogste aantal sinds begin augustus.

