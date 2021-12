Kuipers: instroom ziekenhuizen is over piek heen

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Beeld ANP

Het meerdaagse gemiddelde van het aantal nieuwe patiënten is ‘sterk gedaald’ ten opzichte van vorige week, stelt Kuipers op basis van cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de intensive cares kwamen de afgelopen week 42 patiënten per dag binnen, dat waren er een week eerder nog 48. Op de ‘normale’ afdelingen daalde de instroom van 299 per dag naar 284 per dag. Vooral de laatste dagen daalt de instroom fors.

De bezetting van de ziekenhuizen is met 2760 coronapatiënten onverminderd hoog. Het zal nog even duren voor ook die daalt, stelt Kuipers, omdat mensen met corona vaak langere tijd in het ziekenhuis liggen. Op de ic kan de bezetting de komende dagen zelfs nog wat stijgen, verwacht hij. In totaal zijn op Nederlandse ic’s 1031 bedden bezet. De capaciteit zit tegen de 1200 aan.

Positieve testen

Het RIVM turfde maandag 21.053 positieve testen. Dat zit in de buurt van het weekgemiddelde van 21.734. Dat gemiddelde daalt nog niet noemenswaardig en zit al sinds 20 november boven de 20.000.