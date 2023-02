Kudus leeft op onder nieuwe trainer Heitinga, die ook zijn tweede wedstrijd wint

Kudus was ongrijpbaar op het kunstgras van Cambuur, waar Ajax met 5-0 won. John Heitinga, de opvolger van Schreuder, zette de Ghanees net als vorige week tegen Excelsior (4-1 winst) op de rechtervleugel. Alex Bangura, zijn directe tegenstander, kon hem zelfs met overtredingen amper afstoppen. Hoogtepunt in de eerste helft: een dribbelactie op de achterlijn waarmee Kudus met een snelle voetbeweging Bangura in de luren legde. Zijn voorzet, een listig wippertje, werd door Steven Berghuis ingekopt. Het was de 0-2, nadat Dusan Tadic na ruim een kwartier al voor de 0-1 had gezorgd.

Heitinga wil vastigheid inbouwen in het elftal, en wedstrijden winnen, want dat is broodnodig gezien de averij die de club al heeft opgelopen. De nieuwe trainer zorgde voor meer discipline, stelde duidelijke regels op en kiest vooralsnog voor een een vaste bezetting op het veld. Met Tadic in de spits, Edson Álvarez als verdediger en Devyne Rensch en Owen Wijndal als backs.

Kudus krijgt het vertrouwen als rechtsbuiten. Dat is niet zijn favoriete plek, maar met zijn kwaliteiten – een geweldige dribbel, een oersterk lijf en een verwoestend schot – kan hij op elke aanvallende positie een meerwaarde zijn voor Ajax. Ook op het WK liet Kudus zijn veelzijdigheid zien. Hij had in de nationale ploeg van Ghana vaak een vrije rol, zwervend over het hele veld.

Meer kleur op de wangen

Schreuder dacht er anders over. In de eredivisie moest Kudus het meestal doen met invalbeurtjes. In de laatste wedstrijd onder zijn leiding, tegen Volendam, begon Kudus op de bank. In het half uurtje dat hem werd gegund, maakte hij wel de 1-1. Het was niet genoeg om het ontslag van zijn trainer af te wenden, maar juist Kudus lijkt daar garen bij te spinnen.

Heitinga stelde Kudus vorige week tegen Excelsior onmiddellijk op. De aanvaller betaalde terug met een doelpunt, het derde van de wedstrijd. Tegen Cambuur was hij zondagmiddag de drijvende kracht in een elftal dat steeds meer kleur op de wangen krijgt. Het combinatiespel in en rond het strafschopgebied van de tegenstander was fris, en met snelheid en overtuiging uitgevoerd.

Kudus had in de tweede helft de 0-3 op zijn schoen, maar keeper Robbin Ruiter bracht redding. Tien minuten later was het alsnog raak, na een prachtige combinatie tussen Tadic en Steven Berghuis, door de laatste bekroond met een treffer; een gekruld schot met links in de verre hoek. Invaller Brian Brobbey maakte er nog 0-4 en 0-5 van.

Evenwichtige indruk

De rust is weergekeerd bij Ajax na twee overwinningen onder Heitinga, maar de interim-trainer weet ook dat het zware werk nog moet komen. Als hij met zijn elftal wil meedoen om de landstitel, zullen ook de topwedstrijden (PSV, Feyenoord, AZ, FC Twente) gewonnen moeten worden.

Voorlopig maakt Heitinga, 39 jaar pas, een evenwichtige indruk. De energie is terug in de selectie, en zijn uitstraling past bij Ajax. Hij kent de club ook door en door. In dat licht moet de wissel in de 75ste minuut worden gezien, toen Heitinga de 16-jarige linksback Jorrel Hato – een talent uit de eigen opleiding – in Leeuwarden zijn eredivisiedebuut liet maken. Ook twee andere jeugdspelers Youri Regeer (als rechtsback) en Kian Fitz-Jim kregen speelminuten.