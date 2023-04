Kruising in Zuid na twee zware verkeersongelukken door gemeente onderzocht

Bij het ongeluk raakte een fietser zwaargewond. Beeld ANP / Michel van Bergen

Een fietser botste maandagochtend met een touringcar, die rechtsaf wilde slaan. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Een maand eerder, op 17 maart, liep een andere fietser forse verwonderingen op bij een aanrijding met een vrachtwagen op hetzelfde kruispunt.

Naar aanleiding van die ongevallen wordt er binnenkort een zogenoemde quickscan gedaan door Werkgroep Blackspots, laat een gemeentewoordvoerder weten.

Zij onderzoeken onder meer of de borden en de markeringen kloppen en of het verkeerslicht goed afgesteld staat. Als verbeteringen nodig zijn, worden die ‘zo snel mogelijk’ doorgevoerd. Ook de politie zegt onderzoek te doen naar de twee afzonderlijke ongevallen.

Drukker op de weg

Veel buurtbewoners uitten hun zorgen naar aanleiding van de ongelukken. Volgens sommigen is het te druk op het kruispunt, anderen menen dat de verkeerslichten te snel van groen naar rood springen.

Feit is dat er op de kruising één stoplicht staat dat tegelijkertijd groen is voor fietsers en automobilisten. Op die manier komen fietsers snel in de dode hoek terecht. Wel hangt er een verkeersspiegel onder het verkeerslicht.

Bovendien is het sinds september drukker op de kruising, omdat er verkeer wordt omgeleid vanwege werkzaamheden aan de Wielingenstraat. Het verkeer wordt daarom omgeleid. Die werkzaamheden zijn eind deze maand klaar.

