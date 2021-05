Kroongetuige zaak Taghi schort overeenkomst met OM op

Beeld EPA

Onno de Jong, een van de advocaten die Nabil B. bijstaat gaf woensdagochtend een korte uitleg. “De problemen die onze cliënt ondervindt in de besprekingen met het OM die gaan over veiligheid van hem en zijn gezin zijn zo ernstig dat hij het niet verantwoord vindt om op deze weg door te gaan.

Volgens De Jong hebben de problemen op betrekking op ‘specifieke veiligheidsaangelegenheden’. “En juist op dat gebied faalt het OM op ieder vlak. Afspraken worden niet nagekomen. Er wordt geprobeerd om betrokkenen onder druk te zetten en ons als advocaten van alle kanten te weren. Dit moet ophouden. Dus, heeft onze cliënt gezegd, schort ik mijn medewerking aan dit proces op. Laat het OM maar eens aan tafel komen. Dit is aan hen.”

Spyshophouder

Nabil B. zou woensdag getuigen in het zaakdossier dat draait om de moord op spyshophouder Ronald Bakker.

Het is niet voor het eerst dat er onenigheid is over de veiligheid tussen de kroongetuige en het Openbaar Ministerie. Zo presenteerde justitie de kroongetuige in 2018 volgens hem en zijn familie prematuur. Ondanks waarschuwingen van Nabil B. en diens familie werden onvoldoende extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Mede daardoor werd zijn onschuldige broer Reduan geliquideerd, zo is het verwijt.

In september 2019 zegde Nabil B. al een deel van zijn beschermingsdeal met het OM op. Dit deed hij uit ontevredenheid over de beveiliging die het Team Getuigenbescherming hem bood.

Foto

Daarnaast voegde het OM tot viermaal toe een foto van de kroongetuige toe aan strafdossiers die betrekking hebben op moorden die worden toegeschreven aan de organisatie van Ridouan Taghi.

In mei vorig jaar weigerde Nabil B. mee te werken aan verhoren. Na de moord op zijn advocaat Derk Wiersum werd hij bijgestaan door advocaat Peter Schouten en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Omdat laatstgenoemde geen advocaat is, weigerde het OM toen akkoord te geven voor de verdediging.

Toelichting

De advocaten van Nabil B. hebben aangegeven dat hun cliënt achter gesloten deuren een toelichting wil geven over het opschorten van de deal. De rechtbank heeft besloten dat niet te willen horen.

Het Openbaar Ministerie zegt ‘verrast’ te zijn door de stap van Nabil B. Het OM werd pas dinsdagavond van het opschorten van de overeenkomst op de hoogte gesteld. Volgens de officier van justitie zouden de veiligheidsmaatregelen geen onderdeel van de strafzaak moeten zijn.

Onduidelijk is nog wat de gevolgen op lange termijn zijn. Het opschorten van de deal betekent overigens niet dat de verklaringen van B. niet langer gebruikt kunnen worden.

De inhoudelijke behandeling van de zaak gaat vooralsnog gewoon verder.