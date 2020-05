Krol stopt als leider 50PLUS en zet eigen partij op

Henk Krol. Beeld ANP

Dat heeft Krol zondagochtend via een brief laten weten aan de actieve leden van 50Plus. ‘Het draait allemaal om ego’s en er zitten te veel baantjesjagers binnen de club,’ schrijft Krol. ‘Daar wil ik niet langer bij horen en als ik jullie was, zou ik dat ook niet langer willen.’

Krol wil wél door in de landelijke politiek heeft daarom een nieuwe partij opgericht: de Partij voor de Toekomst. “Ik heb me heel mijn leven ingezet voor groepen die in de verdrukking zitten. Die wil ik een stem geven en dat wil ik blijven doen, niet gehinderd door mensen die bezig zijn met een dubbele agenda. En niet binnen een organisatie die aan alle kanten lekt.”

Bij de laatste landelijke verkiezingen (in 2017) kreeg Krol ruim 233.000 voorkeurstemmen. Gezien dat grote aantal vindt hij het ‘vanzelfsprekend’ dat hij zijn Kamerzetel meeneemt. Ook ziet hij het desgevraagd niet als verraad richting de achterban dat hij 50Plus achterlaat. “Juist niet! Als je ziet waar we mee bezig waren, dan lieten zoveel mensen in die partij de kiezers in de steek. Dat is nou net wat ik niet ga doen.”

Transparante partij

Onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten, die eerder aankondigde op de lijst te willen voor 50Plus, haakte begin deze week aan bij Krol. Zij verliet vorig jaar zomer de Partij voor de Dieren, uit onvrede over de koers, en liep al langer rond met het idee voor een nieuwe politieke partij.

Nu gaat ze mede de uitdaging aan een ‘transparante’ partij op poten te zetten, die het beste in zich verenigt van de ‘blauwdrukken’ achter 50Plus en de Partij voor de Dieren. “Een soort 2.0-versie,” noemt ze het zelf. Volgens beide politici sluiten hun filosofieën naadloos op elkaar aan.

Van Kooten: “Het wordt een partij die mensen, vooral via de eigen website, actief gaat betrekken bij het werk dat wij als volksvertegenwoordigers doen in het parlement. We willen ze meer inspraak geven dan maar één keer per vier jaar via de stembus. Denk aan een doorlopend online congres. Via de site mogen leden meepraten over de standpunten, over moties en over Kamervragen. En wij kunnen de achterban zo optimaal informeren over waar wij mee bezig zijn; via podcasts, video’s en artikelen.”

Henk Krol benadrukt dat hij zich blijft inzetten voor 50-plussers. Maar de Partij voor de Toekomst krijgt ‘een brede toekomstvisie voor alle generaties’ voor de lange termijn, die nog moet worden uitgewerkt. Van Kooten is blij dat zij daarin kan samenwerken met een ervaren politicus als Krol.

Nu al een fractie

Het is nog maar de vraag hoe de parlementariërs tot de landelijke verkiezingen, volgend jaar maart, samen gaan functioneren in de Tweede Kamer. Mogen onafhankelijke Kamerleden Henk Krol en Femke Merel van Kooten daar al één fractie vormen, waarbij Krol fractievoorzitter wordt, en mogen ze de naam van de nieuwe partij al hanteren?

Krol: “Volgende week gaat het bestuur van de Tweede Kamer zich over deze unieke stap buigen. We zouden het liefst de partijnaam ook al in de Kamer gebruiken, maar dat kan waarschijnlijk niet.”

Van Kooten: “Of ik me al bij Henk kan aansluiten, weet ik nog niet. Want hij wil graag de 50Plus-fractie opsplitsen en zich liever niet afsplitsen, maar nu is nog onduidelijk of dat kan.”

Gaat Dales mee?

De afgelopen weken steunde Krol steeds 50Plus-partijvoorzitter Geert Dales, die na hevige interne conflicten vorige week zondag live op televisie al zijn vertrek bij de ouderenpartij aankondigde. Het is de vraag of hij meegaat naar de Partij van de Toekomst.

“Geert wil voorlopig even op de achtergrond blijven,” vertelt Krol. “Maar ik sluit in de toekomst helemaal niets en niemand uit. Ik heb hem eerder gevraagd of hij zich kandidaat wilde stellen voor het Kamerlidmaatschap. Want ik heb zo iemand er graag bij in de fractie. Dat staat nog steeds. Ik hoop ook dat een aantal andere sublieme mensen met wie ik in de afgelopen periode heb gesproken als partijleider van 50Plus gaat meedoen met ons.”

Geert Dales laat desgevraagd weten de afgelopen weken te hebben meegedacht over de Partij voor de Toekomst, het huidige plan en de stap van Henk Krol ‘groots’ te vinden en hij zal Krol steunen bij zijn voornemens.

Dales wil nog niet zeggen of hij ook op de toekomstige kieslijst wil van de nieuwe politieke partij. “Maar ik zal altijd bereid zijn te helpen als mij dat wordt gevraagd. Voorlopig ben ik nog voorzitter van 50Plus en dat zal nog wel even duren, verwacht ik.”