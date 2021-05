Kritische aandeelhouders: Shell krijgt harde dobber aan recent klimaatvonnis

De rechtbank in Den haag heeft woensdag bepaald dat olieconcern Shell aanzienlijk meer moet doen om zijn kooldioxide-uitstoot te reduceren. Beeld AP

Sinds dance-ondernemer Duncan Stutterheim, Marktplaatsoprichter Bob Crébas en nog acht miljonairs in 2017 elk voor een half miljoen euro Shellaandelen kochten, mag Follow This eigen voorstellen op de agenda zetten van Shells aandeelhoudersvergadering. Met succes: elk jaar groeit de steun onder grote beleggers zoals pensioenfondsen. Vorige week kreeg Follow This zelfs bijval van een derde van de Shellaandeelhouders.

Gisteren gaf de rechter in Den Haag Shell nóg een flinke zet in groene richting. Al in 2030 moet Shell zijn CO 2 -uitstoot met 45 procent terugdringen. Heftig voor Shell, zegt Follow This-oprichter Mark van Baal, die het olie- en gasbedrijf intussen van haver tot gort kent. Maar niet onoverkomelijk.

Zijn andere oliebedrijven straks de lachende derde als zij de positie van Shell overnemen?

“Dat zegt Shell altijd: als wij het niet leveren, doen anderen het wel. Maar de wereld vraagt om energie, niet om olie of gas. Als Shell straks duurzame energie levert, gaan we toch geen olie en gas halen uit Saoedi-Arabië of Rusland? Tijdens de rechtszaak zei Shell dat dit wel was wat er gebeurde in 1979 bij de Iraanse revolutie. Maar toen was er geen alternatief voor olie. Alle technieken zijn nu voorhanden, ga er maar in investeren.”

Overleeft Shell het wel als het enorme verliezen moet nemen op olie- en gasvoorraden?

“Ze hoeven niks in de grond te laten. Wat ze aan voorraden hebben is over tien jaar wel op. Ze moeten gewoon niet meer gaan zoeken naar nieuwe bronnen. Het Internationaal Energie Agentschap meldde vorige week nog dat er geen ruimte is voor meer olie en gas als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen. Het risico wordt alleen maar groter dat bronnen moeten worden afgeschreven als stranded assets. Maar het klopt: als Shell eerder was begonnen, zou het nu minder risicovol zijn.”

Er gaapt een gigantisch gat tussen de 20 procent minder CO 2 -uitstoot die Shell wil per 2030 en de 45 procent die de rechter oplegt.

“De rechter heeft het ook nog eens over een absolute teruggang met 45 procent. Shell wil in 2050 klimaatneutraal zijn, maar alle tussendoelen zijn relatief. De uitstoot mag dus groeien als er maar genoeg hernieuwbare energie tegenover staat. Het is alsof je uit gezondheidsoverwegingen overschakelt van zware shag op filtersigaretten. Als je er niet bij vertelt hoeveel pakjes je daarna rookt, weet je nog niks.”

Is het doel dat de rechter oplegt überhaupt haalbaar?

“Het wordt heel moeilijk omdat ze zo laat zijn begonnen. Daarom heeft de leiding van het bedrijf er ook geen zin in. Vorige week nog zei een derde van de aandeelhouders dat het tijd is voor een grote ommezwaai en nu zegt de rechter het ook. Het risico van niets doen is echter nog veel groter en beleggers zien dat in.”