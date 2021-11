Kritisch ChristenUnie-congres keert zich tegen uitbreiding coronatoegangsbewijs

Partijleider Gert-Jan Segers op het digitale partijcongres van ChristenUnie. Beeld ANP/Sander Koning

De congresuitspraak brengt de partij in een lastig parket. Het kabinet - waar de ChristenUnie deel van uitmaakt - wil 2G invoeren, waardoor ongevaccineerden kunnen worden geweerd bij festivals en evenementen, en wil QR-codes ook mogelijk maken op het werk of bij detailhandel. Ook onderhandelt de ChristenUnie momenteel met VVD, D66 en CDA over een nieuw kabinet. Een motie die kabinetsdeelname vanwege een uitbreiding van de QR-codes ‘onwenselijk’ noemde, haalde het nipt niet.

Partijleider Gert-Jan Segers leek in zijn speech de oproep van het congres niet bij voorbaat te omarmen. “We kunnen nu niet alleen maar nee zeggen tegen maatregelen, dat is te makkelijk, veel te makkelijk. We moeten ons verantwoordelijk opstellen, op zo’n manier dat de samenleving heel blijft en niet in de fik vliegt.”

‘Duidelijk signaal’

Volgens Segers moeten er ‘politieke keuzes’ worden gemaakt ‘die verbinden in plaats van verdelen’. Zijn partij kijkt daarvoor naar een systeem waarbij iedereen in bepaalde gevallen getest moet worden. “1G zou de weg moeten zijn, dat doet een beroep op ons allemaal.”

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker, die deze week in een coronadebat het voorstel voor 1G deed, laat in een reactie weten dat het congres de inzet van de fractie heeft onderstreept. “We nemen het heldere signaal dat het congres vandaag afgeeft mee bij de afwegingen die we de komende tijd gaan maken. Daarin is het steeds de zoektocht hoe we sámen zorgen dat de zorg het volhoudt en sámen onze kwetsbaren beschermen.”

Beide moties werden door het partijbestuur ontraden. Doorgaans volgen de partijleden het advies van het bestuur. Nu stemde 52 procent van de partijleden vóór de motie die opriep niet in te stemmen met een uitbreiding van het coronatoegangsbewijs. “Dit is een duidelijk signaal naar de fractie,” zo reageerde partijvoorzitter Ankie van Tatenhove na de stemmingsuitslag. Ze benadrukte dat het ‘mandaat’ bij de fractie ligt. “Adviezen worden gewogen.”

Tweedeling

De motie die ook kabinetsdeelname op de helling zet als het kabinet de uitbreiding van de QR-codes doorzet, kreeg steun van 43 procent van de meestemmende partijleden. Van Tatenhove stelde dat de ‘boodschap is gehoord’. “We omarmen de waarden die worden genoemd: dat vaccinatie een vrijwillige keuze is en dat we absoluut niet willen dat er tweedeling in de samenleving komt.”

Maar de partijvoorzitter wilde, net als ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker eerder deze week, 2G niet uitsluiten. “We moeten altijd zoeken naar wat er op dat moment nodig is bij de bestrijding van het virus. We vertrouwen de fractie in de onderhandelingen over kabinetsdeelname.”

ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker tijdens het kamerdebat over 2G. Beeld Lex van Lieshout/ANP

Voor een aantal ChristenUnie-politici is het ‘onbegrijpelijk’ dat de ChristenUnie 2G niet volledig uitsluit. “Dit is te vrijblijvend,” zei Matthias Kuiterman. Oud-raadslid Arie de Niet uit Deventer vindt dat ‘de vrijheid van de meerderheid ten koste gaat van de grondrechten van de minderheid’. “Als we de vaccinatiegraad willen verhogen, moeten we mensen niet uitsluiten maar opzoeken.”

Dat er zware maatregelen genomen moeten worden, is volgens de Haarlemse fractievoorzitter Frank Visser ‘wel te begrijpen'. “Met 2G voeden we de pandemie van angst en wantrouwen. Dat is drang die neigt naar dwang.” Volgens hem moet de ChristenUnie juist een signaal afgeven: “Met 2G doet de ChristenUnie niet mee.” Ook raadslid Carla Suijkerbuijk uit Roosendaal vindt dat de ChristenUnie voor coalitiedeelname een ‘te hoge prijs’ moet betalen. “De ChristenUnie hoort nu niet aan de formatietafel te zitten.”

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadslid Tjalling Vonk uit Rotterdam vreest ook dat de ChristenUnie in de gemeenteraadsverkiezingen kan worden afgestraft. “Doe het ons niet aan dat we straks campagne moeten voeren als partij die kloof groter maakt.”

ChristenUnie-Kamerlid Bikker kreeg complimenten omdat zij een alternatief voorstel deed om iedereen te testen die naar een evenement of restaurant wil. Voor dat 1G-systeem kwam ook in de Kamer bijval van GroenLinks. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) beloofde het OMT te vragen om 1G te onderzoeken. Wel vraagt hij zich af of het effectief, uitvoerbaar en proportioneel is. De testcapaciteit in Nederland staat nu al onder druk.