Kritisch advies aan kabinet over bouw nieuwe kerncentrales

De kerncentrale in Borssele. Het kabinet wil nog twee centrales bouwen, maar het expertteam pleit voor een pas op de plaats. Beeld ANP

Dat stelt het Expertteam Energievoorziening 2050 in een advies aan het kabinet. Minister Rob Jetten (Energie en Klimaat) heeft die commissie vorig jaar ingesteld om te adviseren over de manier waarop Nederland kan blijven doordraaien als er in de toekomst geen fossiele brandstoffen, zoals gas, meer worden gebruikt.

Volgens de commissie moet er nog heel veel gebeuren om de streefdatum van een klimaatneutraal Nederland in 2050 te halen. Huizen moeten van het gas af, auto’s van de benzine, fabrieken moeten overstappen op alternatieve brandstoffen als waterstof. Volgens commissievoorzitter Bernard ter Haar zijn lastige keuzes de afgelopen decennia vaak vermeden. “Dat zal niet meer kunnen, keuzes kunnen niet worden uitgesteld.”

Haast maken met windmolenparken

Maar waar de commissie pleit voor haast bij het bouwen van onder andere windmolenparken, pleit de commissie ook voor een pas op de plaats bij investeren in kernenergie. Het kabinet wil twee nieuwe kerncentrales bouwen. Daarvoor zijn nog twee locaties in de race: het Zeeuwse Borssele, waar al een kerncentrale ligt (de voorkeur van het kabinet), en de Rotterdamse Maasvlakte (de voorkeur van netbeheerder Tennet).

Volgens het expertteam is het echter de vraag of nieuwe kerncentrales wel nodig zijn. Een belangrijk voordeel van kerncentrales is dat ze zorgen voor energiezekerheid. De ervaring leert dat het beter is het aanbod van energiebronnen te spreiden, stelt het team. Maar kernenergie is ook heel duur en het is zeer de vraag of kerncentrales rendabel kunnen zijn.

De twee toekomstige kerncentrales zullen maar een klein deel van de elektriciteitsvoorziening voor hun rekening nemen, 10 tot 13 procent. Het ziet ernaar uit dat er tegen de tijd dat de centrales klaar zijn (het kabinet gokt op 2035, maar de experts denken dat het minimaal tot 2040 zal duren) voldoende wind- en zonne-energie voorhanden is. Kerncentrales kunnen dan niet volcontinu draaien, waardoor de overheid telkens financieel zal moeten bijspringen, waarschuwt de commissie.

Elektriciteit voor het buitenland

De enige manier waarop kerncentrales in de toekomst rendabel kunnen worden, is als de centrales elektriciteit gaan leveren aan het buitenland. In dat geval is het weer niet verstandig om de nieuwe kerncentrales in het westen van het land te bouwen, stelt de commissie. In Duitsland sluiten de nog functionerende kerncentrales volgens planning komend weekeinde. Overigens is de Duitse regeringspartij FDP een discussie gestart om die toch langer open te houden nu Duitsland geen gas meer krijgt uit Rusland.

Minister Jetten voelt er niets voor het besluit over de bouw van de kerncentrales uit te stellen. “Kerncentrales zijn niet de oplossing voor alles,” zei hij bij de presentatie van het advies. Maar volgens hem zijn ze wel nodig om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende energie naast die uit zon en wind. Kerncentrales zouden onder andere gebruikt kunnen worden om waterstof mee op te wekken voor de industrie.