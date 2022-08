Kritiek op kleine gereedschapskist coronawet: waarom geen coronapas, avondklok of schoolsluiting als optie?

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers zit momenteel zonder juridische gereedschapskist om coronamaatregelen te nemen. Beeld ANP

Dat oordeelt de Raad van State maandagochtend in zijn advies over de conceptwet van minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66). In de aangepaste pandemiewet staan restricties zoals afstand houden, beperking van evenementen en sluiting van locaties, en regels rond mondkapjes en quarantaine. De maatregelen gaan niet automatisch in, maar de nieuwe Wet publieke gezondheid (wpg) biedt wel de juridische basis om deze snel in te voeren.

De Raad van State noemt Kuipers’ voorstel ‘nog niet voltooid’: ‘Er ontbreken bepaalde bevoegdheden die in geval van een zeer ernstige pandemie noodzakelijk kunnen zijn, zoals de bevoegdheid tot sluiting van scholen.’ Daardoor is het de vraag ‘of de instrumenten in de gereedschapskist toereikend zijn als zich een ernstige pandemie voordoet’.

Ook het coronatoegangsbewijs ontbreekt in deze ‘juridische gereedschapskist’, net als de avondklok. Deze ingrijpende maatregelen liggen politiek uiterst gevoelig.

Coronapas

Net als de werkgeversorganisaties zien ook de kabinetsadviseurs het nut van de optie voor een coronapas: ‘In bepaalde omstandigheden kan het eraan bijdragen om te voorkomen dat, ook uit grondrechtelijk oogpunt, veel verstrekkender maatregelen – zoals een complete lockdown of het geheel sluiten van bepaalde sectoren – moeten worden genomen die economie en samenleving vérgaand kunnen ontwrichten’.

De Raad vindt het echter wel verdedigbaar om in dit stadium met een kleinere gereedschapskist te werken. Er volgen namelijk nog nieuwe ‘tranches’ van de wet. Volgens Haagse bronnen is het dan ‘logisch’ dat er ‘een discussie komt’ over het alsnog opnemen van de coronapas in de wet.

De nieuwe coronawet moet de oude juridische noodverbanden vervangen, maar de totstandkoming werd een haastklus toen het parlement de tijdelijke wet in mei wegstemde.

Bezoekers van documentairefestival IDFA laten hun coronatoegangscode scannen bij de ingang van een bioscoopzaal in theater Tuschinski. Beeld Evert Elzinga/ANP

Kritiek

De Eerste Kamer trapte bij de vijfde verlenging op de rem, waarna minister Kuipers zonder juridische basis achterbleef. De nieuwe wpg moet dat gat vullen, maar op het wetsconcept kwam stevige kritiek, van onder anderen werkgevers, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en burgemeesters en Veiligheidsregio’s.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeesters en Veiligheidsregio’s zouden niet genoeg onderbouwd en bediscussieerd zijn. De Eerste Kamer wenst daarnaast zeggenschap over iedere afzonderlijke coronamaatregel. Kuipers beloofde de critici dat hij na het Raad van State-advies zo nodig nog met wijzigingen komt.

Mocht het coronavirus in de tussentijd plotseling enorm opleven, dan moet het kabinet weer werken met noodverordeningen, zoals bij de eerste uitbraak van het virus in maart 2020.