Kritiek milieubeweging op klimaatplannen Timmermans: ‘Dit pakket is nog te karig’

Eu-commissaris Frans Timmermans. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

‘Not pleased’ is Fenna Swart van Comité Schone Lucht met het pakket aan wetsvoorstellen. De Amsterdamse mileuorganisatie die zich in Nederland hard maakt voor het sluiten van biomassacentrales en kolencentrales, is verbolgen over het feit dat het ‘Fit for 55’-plan van de Europese Commissie biomassaverbranding nog altijd promoot.

Lobby industrie

In het commissievoorstel om de CO2-uitstoot van de Europese Unie per 2030 terug te dringen met 55 procent, wordt gepleit voor het bijplanten van bomen die kunnen worden verbrand voor het opwekken van energie, als schoon alternatief voor fossiele brandstoffen. “Hout zorgt zelfs voor meer uitstoot per geproduceerde eenheid energie dan vervuilende steenkool,” aldus Swart. “Onderzoek door wetenschappers van de Europese Commissie toont duidelijk aan dat bossen te langzaam groeien om de uitstoot te compenseren. Er is duidelijk een lobby geweest vanuit de bosbouwindustrie.”

Comité Schone Lucht zou zelfs het liefst zien dat de Europese Commissie het voorstel intrekt en terug naar de tekentafel gaat. “Dan kan op een transparante en eerlijke manier opnieuw naar de plannen gekeken worden, waarbij de belangen van de burger en niet die van het bedrijfsleven vooropstaan. Dat is nu duidelijk niet het geval geweest.”

Veel bombarie

Ook Greenpeace Nederland stoort zich eraan dat de biomassacentrales in de plannen van de Europese Commissie aangemerkt zijn als duurzame oplossing. Maar de voornaamste kritiek van de milieuorganisatie gaat over het feit dat de plannen geen einde maken aan het financieren van milieubelastende industrieën zoals de luchtvaart en de industriële landbouw. “Ze presenteren het plan met heel veel bombarie, maar intussen zie je dat deze sectoren nog altijd gesteund zullen worden,” zegt Greenpeacewoordvoerder Faiza Oulahsen. “Het voorstel staat vol boekhoudtrucs, zoals de handel in emissierechten, waarmee de grootste vervuilers nog altijd vrijuit gaan. Je ziet nu veel vuurwerk, maar zo mooi is het allemaal niet.”

Reactie KLM

KLM laat in een reactie weten dat de luchtvaartmaatschappij achter de EU-doelstelling staat om in 2050 klimaatneutraal te zijn. KLM is ‘verheugd’ dat de plannen van de Europese Commissie goed aansluiten bij de plannen van de Europese luchtvaartsector, Destination 2050, die in februari dit jaar werden aangekondigd.

Hierin staat het doel om in 2050 ‘net-zero CO 2- emissies te realiseren voor alle vluchten vertrekkend vanaf Europese luchthavens’. Het EU-plan bevat maatregelen om de productie en het gebruik van duurzamere kerosine (SAF) op te schalen.