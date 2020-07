Krijgt verzetsheld Anton de Kom eindelijk zijn plek in de vaderlandse geschiedenis?

Anton de Kom. Beeld -

Van zijn boek zijn in de eerste helft van dit jaar achtduizend exemplaren verkocht, een aantal waarvan de schrijver bij leven alleen maar had kunnen dromen. “De belangstelling groeide al tijdens de Grote Suriname Tentoonstelling in de Nieuwe Kerk, waar ook aandacht was voor Anton de Kom,” vertelt Yvette Cramer namens uitgeverij Atlas Contact. “De afgelopen weken is de vraag naar zijn werk alleen maar verder toegenomen. De derde druk komt eraan.”

Koms boek uit 1934 sluit naadloos aan bij de hernieuwde aandacht voor het koloniale verleden, belangstelling die nog eens flink wordt aangewakkerd door de Black Lives Matter-beweging. Tijdens demonstraties wordt uit het boek geciteerd en twee weken geleden maakte de schrijver zijn entree in de canon van de vaderlandse geschiedenis.

Helemaal terecht, vinden Rob Woortman en Alice Boots, schrijvers van de in 2009 verschenen biografie van De Kom. Woortman: “Hij voerde actie tegen racisme in Nederland, tegen kolonialisme in Suriname en was ook nog een verzetsheld. Wat wil je nog meer?” Boots: “De Kom was tussen de wereldoorlogen de enige schrijver in Nederland die zich met Suriname bezighield. Voor Nederlands-Indië was veel aandacht, maar Suriname was hier een volkomen vergeten uithoek.”

Perspectief

Met Wij slaven van Suriname schreef De Kom een belangrijk boek: het was nieuw dat de geschiedenis van de kolonie werd beschreven vanuit het perspectief van de gekoloniseerden. Ook stond de schrijver stil bij de doorwerking van het slavernijverleden. “Het gaat nu over anti-racisme, maar De Kom beschouwde slavernij toch vooral als uitbuiting van het proletariaat door het kapitalisme,” vertelt Woortman. “Hij werd communist omdat die partij als enige stelling nam tegen het kolonialisme.”

Woortman en Boots werkten vijf jaar aan hun boek en deden diepgravend onderzoek. Woortman: “Er zijn een paar hardnekkige misverstanden over Anton de Kom die ook nu weer opduiken. Zoals de bewering dat de eerste uitgave Wij slaven van Suriname gecensureerd is verschenen. Het boek is ook nooit verboden geweest, zoals je ook wel leest.” Boots knikt: “Die verzinsels doen De Kom geen recht. De werkelijkheid was verschrikkelijk genoeg.”

Met zijn aansluiting bij de Communistische Partij in de jaren twintig belandde De Kom op een zwarte lijst. “Nederland heeft de man kapotgemaakt,” vat Woortman samen. “Zijn gangen werden nagegaan door de veiligheidsdienst. Hij kwam nergens meer aan de bak. Bij zijn vertrek naar Suriname in 1932 meldde de regering aan het gouvernement dat er een communistische onruststoker in aantocht was. Geen middel werd onbenut gelaten om hem het leven zuur te maken.”

Geen eerherstel

In mei 1933 werd De Kom na een kort verblijf in de gevangenis op de boot naar Nederland gezet. Het arrestatiebevel is nooit herroepen, ook later niet, toen de stoffelijke resten van de verzetsman een plek kregen op de erebegraafplaats in Loenen. Boots: “De familie heeft in 2005 nog een verzoek gedaan voor eerherstel. Ze kregen van toenmalig minister Donner te horen dat de regering veel geld had gestoken in het slavernij-instituut in Amsterdam. Daarmee was de kous af.”

Met de opname in de canon heeft De Kom alsnog een plek gekregen op de eretribune van de vaderlandse geschiedenis. Woortman en Boots vinden dat de begeleidende tekst wel iets scherper had gemogen. “Er wordt nu tamelijk omfloerst geschreven dat de autoriteiten vreesden dat zijn activiteiten in Suriname zouden leiden tot politieke onrust. Daarmee wordt de kwalijke rol die de Nederlandse regering heeft gespeeld in het tragische leven van De Kom toch weggemoffeld.”

Ongetwijfeld zal de promotie tot de canon leiden tot nieuwe aandacht voor leven en werk van Anton de Kom, en waarschijnlijk tot nieuwe druk om de man ook anderszins de plek te geven die hem toekomt. Er ligt een verlanglijstje klaar: rehabilitatie door de Nederlandse regering, een mooi boek met de teksten die in het Letterkundig Museum wachten op uitgave, waaronder een filmscript, een theaterstuk, een kinderboek en een paar straten verspreid over het land.

En als we dan toch bezig zijn: doe ook maar een serie op Netflix.