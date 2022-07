Krijgsmacht bereikt grens: ‘Nee’ verkopen aan Oekraïne dreigt

Van links naar rechts: staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat, commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim en minister van Defensie Kajsa Ollongren (R). Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Of de staatssecretaris van Defensie even een stukje oversteboven wilde vliegen, vroeg de F-16-piloot die Christophe van der Maat vorige week meenam in zijn straaljager. “Ik was nog aan het nadenken over die vraag, en toen hingen we al upside-down.” Tijd voor overpeinzingen is er in een F-16 helemaal niet.

Daarna moest de ietwat misselijke VVD-bewindsman ‘hard zijn best doen om de kist schoon te houden’. “De negatieve G-krachten trok ik slecht.” Maar toch, zegt hij, was het magnifiek. “Het is wel echt heel gaaf om dit te mogen ervaren, next level.”

Het was Van der Maats eerste en enige kans om zich als Tom Cruise in Top Gun te wanen. De vlucht was de laatste van de tweezits-F-16. In de F-35, het nieuwe jachtvliegtuig, past maar één persoon.

Wat leert u van zo’n vlucht dat u niet had geweten als u op de grond was gebleven?

“Onze straaljagers hebben een beperkt oefengebied. We zijn nu bezig met de herziening van het Nederlands luchtruim. Ik heb anderhalf uur meegevlogen en dan heb je wel echt elke hoek van het gebied gezien. Dus nu heb ik zelf gezien dat die trainingszone eigenlijk wel wat groter kan, misschien ook in samenwerking met Duitsland. Een van de vliegers was een jonge gozer, rond de 25, net aan het eind van zijn interne opleiding. Ik was onder de indruk.”

Waarvan?

“Het zelfvertrouwen, zijn leiderschap. Hij mocht bij deze oefening boven de Noordzee een missie leiden met vier vliegtuigen. Bij Defensie zijn er zoveel jonge mensen die op zo’n jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid dragen. In Havelte waren ze aan het oefenen met de CV-90. Een tank, zouden we in de volksmond zeggen, maar inmiddels weet ik dat het een infanteriegevechtsvoertuig is. Het is een groot stuk staal dat heel hard over de hei kan knallen, met zo’n groot kanon erop. Daar ben je als jongen van een jaar of 21 verantwoordelijk voor. Ik dacht meteen aan mezelf: toen ik 25 was kon ik die dingen niet hoor.”

Van der Maat (41) is staatssecretaris van Defensie in bijzondere tijden. Er kwam al voor het eerst in decennium serieus geld bij, maar nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak ging de geldkraan helemaal open. “Defensie heeft er nu bijna van de een op de andere dag 40 procent van ons totale budget bij.”

Maakt dat uw werk moeilijker of makkelijker?

“Allebei. Aan de ene kant is de situatie in Oekraïne naargeestig. Maar feit is ook dat ik minder tijd hoef te steken in waarom Defensie belangrijk is. Achteraf denk ik: hadden we maar eerder meer geld uitgetrokken, dan hadden we geleidelijk kunnen investeren. Want de afgelopen jaren hebben we veel krimppijn gehad, tekorten door alle bezuinigingen, nu moet ik voorkomen dat we geen groeipijn krijgen.”

Is die pijn er niet al? U heeft nu wel het geld om spullen te bestellen, maar u moet er jaren op wachten.

“Er is fors budget bij, maar ik heb te maken met drie enorme hindernissen in de uitvoering. De lange levertijden – daar kan ik ook niks aan doen. De industrie van defensie is gebouwd op de vraag die er jarenlang was. Nu de vraag omhoog schiet, lopen al die productielijnen vol. De omgevingsruimte, stikstof, geluid. We hebben 500 miljoen euro naar voren gehaald om munitie te bestellen, maar dat moet straks wel ergens veilig kunnen liggen. We zien nu op een paar plekken dat er misschien wel een gebouwtje bij moet. Maar dat betekent meteen wat voor de omgeving, want daar staan misschien wel huizen. En dan is er nog de krappe arbeidsmarkt waardoor het moeilijk is om nieuwe mensen, die we echt nodig hebben, te werven.”

U heeft nog duizenden militairen nodig. Hoe staat het met de werving?

“Ik hoor bij werkbezoeken altijd: we willen meer collega’s. Onze wervingscampagne Generatie D bereikt 84 procent van de Nederlanders. Dat is mooi, maar zien we dat ook aan de poort? Daar zien we wel een significante verhoging, maar het is niet te zeggen of dat door de campagne komt of ook door de oorlog in Oekraïne. Nu komt het aan op de uitvoering: als een bedrijf de rode loper uitrolt voor een nieuwe medewerker, moeten wij dat ook doen. Iemand die bij ons aanbelt en interesse heeft in een baan bij Defensie, moet dus sneller duidelijkheid krijgen. Is hij of zij geschikt? Kom je door de keuring? Dat traject duurt nu minimaal zes maanden. En we komen na de zomer ook met een plan hoe we huidige militairen en reservisten beter aan ons kunnen binden.”

Jarenlang hoorden we: Defensie kampt met tekorten, we hebben niks. Nu geven we al maanden veel materieel aan Oekraïne. Kunnen wij dat wel missen?

“Eerst gaven we materieel weg dat we ‘over’ hadden, wat we zelf niet meer zouden gebruiken. Daarna hebben we Oekraïne geholpen met de aanschaf van materieel als een soort verbindingsofficier. Vervolgens was er materieel en munitie dat we konden missen. Maar bij de pantserhouwitsers zie je al de impact op onze eigen geoefendheid.”

De vraag of de Nederlandse krijgsmacht dat wel aankan, houdt ook militairen bezig, vertelt Van der Maat. Hij gaf maandag een gastcollege op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. “Ik denk dat we over dat onderwerp het langst hebben gesproken.”

En wat zegt u tegen die cadetten? Oekraïne heeft deze spullen nu harder nodig dan wij?

“Het dilemma komt op tafel. Hoe ver ben je bereid te gaan? Daar is geen easy answer op. In Oekraïne vechten ze voor hun eigen vrede en veiligheid, maar ook voor de toekomstige geopolitieke verhoudingen op het Europese continent. Dat raakt ook rechtstreeks onze belangen.”

Komt het moment dichterbij dat Nederland nee moet verkopen aan Oekraïne?

“We komen op een punt dat de behoefte en de wens om Oekraïne te steunen er wel is, maar onze garage niet oneindig vol is. Het begint steeds spannender te worden wat we nog kunnen doen. De impact op onszelf zal steeds groter worden.”

Stel: de Russen vallen Nederland binnen. Hoe lang kunnen we onszelf dan verdedigen?

“Dat hangt er ook van af wat ze komen doen, en we staan er dan dankzij de Navo niet alleen voor. Al vóór de oorlog in Oekraïne was duidelijk dat we onze munitievoorraden moesten aanvullen. Maar daar hadden we gewoon de centen niet voor. We zijn als Defensie de afgelopen jaren zó diep gegaan, te diep, dat we een paar dagen mee kunnen doen. Daarna is het wel op.”

Is dat een beangstigend idee?

“Toen ik als staatssecretaris begon, schrok ik daar wel van. Ik denk niet dat de buitenwereld doorheeft wat we van Defensie hebben gevraagd, hoe mensen in tijden van krimp er alles uit hebben gehaald wat erin zat. Dat betekent nu ook dat er een grote opdracht ligt voor de vervanging, dat is ook mijn pakkie-an. Waar we kunnen, gaan we versnellen. Bij de recente bestelling van F-35’s en Reaperdrones hebben we ook – vrij uniek – geld uit de begroting van volgend jaar naar voren gehaald.”

Als u en ik wat nodig hebben, bestellen we het online en is het een dag later binnen. Is het frustrerend dat dit voor munitie en wapens niet zo is?

“De vraag is zó gestegen dat productielijnen die gesloten zouden worden, nu weer volop draaien. Raketten zijn zo gewild, dat het vraag is of we niet in Europa een paar fabrieken moeten openen. Maar ja, dat duurt óók jaren. Dus nu proberen we creatief te zijn, mee te liften op contracten van andere landen. Dat we spullen snel krijgen is belangrijker dan 100 procent het aantal dat je had besteld in een soort van Bol.com-situatie: vandaag besteld is morgen geleverd.”

Als uw termijn erop zit, is alle munitie en materieel dan weer op voorraad?

“Dat is een toezegging die ik in deze markt niet kan doen. Het is dan in elk geval in bestelling. Ik hoop dat onze mensen dan het gevoel hebben dat ze meer kunnen trainen, meer munitie hebben, de waardering voelen – van mij als werkgever, maar óók van de samenleving. En dat we echt een fundament hebben gelegd om de oorlog van morgen en overmorgen te winnen.”