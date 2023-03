Kreeften, krabben en bont blijven te koop op Amsterdamse markten: waarom lukt het niet dit te verbieden?

Beeld ANP/Klaas Fopma

Vijf jaar geleden al, in april 2018, steunde het college (bestaand uit D66, VVD en SP) het voorstel van de Partij voor de Dieren waarin werd opgeroepen om te stoppen met de verkoop van levende kreeften en krabben op straatmarkten. Ook de verkoop van bont op deze locaties zou aan banden worden gelegd. Het nieuwe college van GroenLinks, PvdA, D66 en SP dat in mei 2018 het stokje overnam, stond fier voor dit voornemen. De verkoop van deze producten wordt verboden, stond in het coalitieakkoord getiteld ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’.

Fast forward naar nu: de lente breekt aan en het nieuwe geluid bestaat eruit dat het aangekondigde verbod van de baan is. Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) heeft de gemeenteraad laten weten dat het verbod er voorlopig niet komt, hoewel het college ‘aan het belang van dierenwelzijn veel waarde hecht’. Hoe kan dat?

Weinig kans

De belangrijkste hindernis is bestaande wetgeving: de gemeente mag niet zomaar verbieden om bepaalde producten te verkopen. In de Marktverordening kan worden vastgelegd dat producten niet mogen worden verkocht, maar dan moeten ze een ‘bedreiging voor de openbare orde en veiligheid’ zijn. Mbarki schrijft dat het ‘nauwelijks mogelijk [is] om aan te tonen dat er daadwerkelijk risico’s voor de openbare orde en veiligheid zijn wanneer marktbezoekers bont, levende kreeften en/of krabben zien. Er zijn namelijk geen voorvallen – noch bij handhaving, noch bij marktmeesters – bekend, waarbij de openbare orde in het geding was.’

De wethouder beargumenteerde dat een verbod op grond van consumentenbescherming ook weinig kans zou maken, want het besluit zou, verwacht Mbarki, onevenredig veel nadeel opleveren voor de marktverkopers. Ook denkt hij dat de gemeente de wettelijke bevoegdheid niet heeft om zo’n verbod af te kondigen, maar dat dergelijke regels uit Den Haag dan wel Brussel moeten komen.

Advocatenkantoor Pels Rijcken adviseerde de gemeente in februari 2022 aanvullend onderzoek te verrichten, maar Mbarki ziet daar nu van af. Hij concludeert dat tijdens de voorbereiding van dit onderzoek al bleek dat er te veel juridische beren op de weg waren voor een verbod, dus hij laat het geadviseerde onderzoek met een oog op de kosten zitten. ‘Als er in de toekomst andere gronden of nieuw instrumentarium beschikbaar komt voor het instellen van een verbod, zal het college daar weer naar kijken,’ schrijft hij. Waarmee het plan op de lange baan wordt geschoven.

Handdoek in de ring

Dit alles tot teleurstelling van Judith Krom van de Partij voor de Dieren, die zich in de gemeenteraad al jaren hardmaakt voor dierenwelzijn. “We zijn natuurlijk zwaar teleurgesteld over deze uitkomst. Kreeften en krabben kunnen lijden en voelen pijn, het is ongelooflijk dat dit anno 2023 nog steeds mag. We hadden als Amsterdam een voortrekker kunnen zijn.”

Krom vindt dat wethouder Mbarki de handdoek wel erg snel in de ring gooit. “In de brief is te lezen dat de kans klein is dat een verbod standhoudt bij de rechter, maar als je dit echt wil, had het dan voor laten komen zodat de rechter uitspraak kan doen. Neem nu juist wel dat juridische risico en laat zien dat het je menens is. Nu trekt het college bij voorbaat de stekker eruit.” Krom gaat er bij de wethouder op aandringen alsnog door te zetten. Die laat in een reactie hierop weten dat hij ‘de afgelopen vier jaar onderzoek én aanvullend onderzoek heeft gedaan en dat hierin veel geld en capaciteit is geïnvesteerd’.

Nienke van Renssen van GroenLinks vindt de uitkomst ‘buitengewoon treurig, speciaal voor de dieren’. “Normaliter ben ik fan van proefprocessen en vind ik dat de gemeente zich activistischer moet opstellen om doelen te bereiken, maar in dit geval zijn de kansen op succes zo laag en zal het de gemeente bakken geld kosten zonder dat de dieren ermee zijn geholpen. Zodoende begrijp ik de wethouder.”

Bontvrije gemeente

Van Renssen onderschrijft de ambitie van GroenLinks dat Amsterdam een bontvrije gemeente moet worden, maar ziet wel dat ze op dit moment niet over middelen beschikt om dit mogelijk te maken. “De gemeente moet meer bevoegdheden krijgen om dierenleed te voorkomen. De landelijke politiek en Europa kunnen daar regels over maken, maar ze zouden ook gemeenten de ruimte kunnen geven dat zelf te doen.”

“Het is heel jammer dat het nog niet mogelijk blijkt om dit soort dierenleed te voorkomen,” laat Amel Namane van coalitiepartij Partij van de Arbeid weten. “Het college heeft veel opties onderzocht om het verbod in te voeren en helaas is zo’n verbod niet haalbaar.

Voor dierenrechtenorganisatie Bont voor Dieren voelde het besluit van de gemeente ook als een koude douche. “Wij vinden het belachelijk dat de gemeente het besluit terugtrekt. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd en wil het, dus met dit besluit wordt voorbijgegaan aan de wensen van de burgers,” aldus directeur Sandra Schoenmakers.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: