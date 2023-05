‘Krankzinnig hoge oplage’ van laatste Zeven Zussen-deel, opwinding in Amsterdamse boekhandels

Bij Hoogstins Boekhandel in de Kinkerstraat ligt donderdag een stapel van de boeken uit de Zeven Zussen-reeks klaar. Beeld Hannah Bults

Toen boekverkoper Bart Leemhuis donderdagochtend voor openingstijd aankwam bij de Nieuwe Boekhandel op de Bos en Lommerweg, stond er al een klant voor zijn deur. Of het nieuwste boek uit de Zeven Zussen-reeks van Lucinda Riley binnen was? “Bij ons wordt ie morgen geleverd,” zegt Leemhuis. “Dus deze mevrouw moest nog even wachten.”

Op andere plekken in Amsterdam kunnen liefhebbers donderdag wel al terecht voor het felbegeerde achtste deel van de reeks, Atlas - Het verhaal van Pa Salt. Het boek heeft in Nederland een startoplage van 350.000 exemplaren. ‘Krankzinnig veel,’ zegt de Groep Algemene Uitgevers.

“Het is drukker dan verwacht,” zegt Sjoerd Hoogstins van Hoogstins Boekhandel op de Kinkerstraat. “Bij de opening werden we gelijk gebeld door mensen over het boek. Wij hebben een bescheiden aantal ingekocht, maar er is echt veel vraag naar. Het is zondag natuurlijk ook Moederdag.”

Mysterieuze adoptievader

De reeks gaat over een groep zussen die na de plotselinge dood van hun vader samenkomt in hun ouderlijk huis, een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. Na zijn dood hebben ze allemaal een mysterieuze brief gekregen over hun afkomst.

Extra bijzonder is dat het boek verschijnt na het overlijden van schrijver Lucinda Riley in juni 2021. Riley had haar fans een achtste boek beloofd, waarin zij de vraag zou beantwoorden wie de mysterieuze adoptievader Pa Salt is.

De schrijfster heeft voor haar dood een aantal belangrijke passages van het achtste boek afgerond. Daarnaast heeft zij gedetailleerde aantekeningen gemaakt over het plot. Het was haar uitdrukkelijke wens dat, in het geval van haar overlijden, haar oudste zoon Harry Whittaker de serie zou voltooien.

Veel reserveringen

Meerdere liefhebbers reserveerden het boek een jaar geleden al. “Het is voor veel mensen een mooie afsluiting,” zegt Petra Hoogenboom van IJburg Boeken. “Toen bekend werd gemaakt dat het eraan kwam, een jaar geleden, liepen er meteen klanten onze zaak binnen voor een reservering. Ze wilden er zeker van zijn dat ze het zo snel mogelijk konden lezen.”

Ook bij de Nieuwe Boekhandel werden ongebruikelijk veel reserveringen gemaakt. Leemhuis: “Dat gebeurt zelden, de afgelopen jaren maar een paar keer. Liefhebbers van de Zeven Zussen zijn hier heel opgewonden over.”

Bij Scheltema op het Rokin en de Java Bookshop in de Javastraat wordt ook drukte voorspeld, al verwachten de boekhandels geen grotere aanloop dan voor het nieuwe boek van Roxane van Iperen, dat vrijdag uitkomt.

Lucinda Riley werd donderdag tevens postuum onderscheiden met vier Gouden Boeken voor haar succesreeks. De delen Parel, Maan, Zon en De Zevende Zus zijn allemaal meer dan 200.000 keer verkocht in Nederland.

Extra bijzonder is dat het laatste deel verschijnt na het overlijden van Lucinda Riley in juni 2021. Beeld Roni Rekomaa Lehtikuva

