Krakers ‘bevroren’ pand Vossiusstraat in de clinch met Russische miljardair

Het gekraakte pand in de Vossiusstraat. \ Beeld Jakob van Vliet

Bijna twee weken geleden trok de groep krakers in het herenhuis in de Vossiusstraat, dat eigendom is van de Russische miljardair Arkadi Volozj (58). Niet alleen wilden de krakers, zoals gewoonlijk, een punt maken van het woningprobleem in de stad, de kraak was ook een statement tegen de invasie in Oekraïne. Volozj staat namelijk op de EU-sanctielijst.

Tijdens een kort geding dat woensdagochtend diende bleken de partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. De zaal zat vol met zo’n dertig sympathisanten van de krakers – zeven bewoners waren aanwezig. Voor de deur stonden jongeren met een poster van Volozj en Vladimir Poetin, gefotoshopt met hartjes en bankbiljetten.

Gezin

Volgens de advocaat die het woord voerde namens Volozj (en zijn vennootschap Paraseven Ltd.) zou het pand volop verbouwd worden, tot de krakers de boel kwamen verstoren. De miljardair en zijn gezin met zes kinderen en twee kleinkinderen zouden de woning incidenteel gaan bewonen na de verbouwing.

Volozj wil de krakers zo snel mogelijk uit het pand hebben zodat de verbouwing hervat kan worden. “Als eigenaar van een pand hoef je niet te dulden dat krakers het pand onrechtmatig binnendringen en afsluiten voor eigenaar en aannemer,” aldus de gepikeerde advocaat. “De verbouwing was in het eindstadium en de krakers dwarsbomen de plannen. Daarnaast is de veiligheid ernstig in het geding: ze kunnen er letterlijk doodvallen in een liftschacht.”

Kastelen

Aperte onzin, aldus de krakers: volgens hen wordt het pand gesplitst in verschillende appartementen, blijkens de nieuwe huisnummers – iets wat de aannemer betwist – en gaan de appartementen straks de commerciële verhuur in. “De krakers vinden het niet kunnen dat miljardairs Nederlandse panden gebruiken om winst mee te maken,” zegt een van hun advocaten.

Dat Volozj hier zelf zou gaan wonen wordt ‘absurd’ genoemd: de Vossiusstraat zou geen geschikte plek zijn voor een steenrijk oligarch, die onder andere veel ruimte nodig heeft voor zijn beveiliging. “Dit is een multimiljonair, die gaat niet in een portiekwoning centraal in Amsterdam wonen. Dit soort mannen is zo puissant rijk, ze hebben allemaal kastelen met muren van 3 meter hoog.”

Puissant rijk of niet: de vraag is nu vooral óf de Russische miljardair iets met zijn pand mag doen.

Belastingvoordelen

Volozj is de oprichter van de Russische webgigant Yandex, wat niet alleen de meestgebruikte zoekmachine in Rusland is, maar ook een webwinkel, maaltijdbezorger en taxidienst. De dagelijkse leiding wordt gegeven vanuit Moskou, maar op papier is het bedrijf op Schiphol gevestigd – waarschijnlijk vanwege belastingvoordelen.

In juni dit jaar kwam Volozj op de Europese sanctielijst te staan, omdat zijn bedrijf propaganda zou verspreiden en zoekresultaten zou manipuleren ten faveure van de Russische overheid. Zijn Europese bezittingen werden daarop bevroren, maar zijn Amsterdamse pand pas toen journalisten van NRC en De Groene Amsterdammer dat ontdekten.

Als een pand bevroren is mag het ook niet verbouwd worden, menen de krakers – en dus kunnen zij niet weggestuurd worden, want leegstaande panden worden niet ontruimd. “Kraken is strafbaar, dat ontken ik niet. Maar het tegengaan van langdurige leegstand speelt nu ook een rol.”

De advocaat van Volozj meent echter dat de sanctielijst niet betekent dat de miljardair of zijn gezin niet in die woning zouden mogen verblijven. “Politieke discussies veranderen daar niets aan. Wil je als eigenaar dat tijdens een verbouwing krakers bezit nemen van je pand? Het antwoord luidt volmondig: nee.”

Volgende week doet de rechter uitspraak. Tot die tijd kunnen de krakers blijven zitten.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: