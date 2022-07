Kraakpand in De Pijp ontruimd op grond nieuwe kraakwet

Beeld Joris van Gennip

De eigenaar van het pand aan de Ceintuurbaan deed begin deze maand aangifte van huisvredebreuk. In een hoorzitting meldde de officier van justitie dat de eigenaar plannen heeft met het pand en dat het daarom terug moet naar de eigenaar. Drie dagen later gaf de rechter-commissaris toestemming voor de ontruiming.

Door het aangescherpte kraakverbod kunnen krakers sneller worden uitgezet. Eerst konden ze nog een kort geding aanspannen als een ontruiming werd aangekondigd, wat tot acht weken kon duren. Met de nieuwe kraakwet kan de rechter-commissaris al binnen drie dagen toestemming geven voor de ontruiming.

Vorig jaar maart stemde de Eerste Kamer in met de aanscherping van het kraakverbod. De burgemeester, politie en het OM van Amsterdam hadden de senatoren in een slotoffensief opgeroepen om tegen te stemmen, omdat de wet tot flink meer werk zou zorgen. Volgens Amsterdamse bestuurders is het kraakprobleem in de stad bijna verdwenen. Al gebeurt het nog wel: afgelopen maanden werden onder meer een pand aan de Ringdijk in Oost en aan de Rapenburg (centrum) gekraakt.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: