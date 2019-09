KPN trekt aanstelling Leroy als nieuwe ceo in

De komst van de nieuwe ceo van KPN, Dominique Leroy, is afgeblazen. Beeld AFP

Had Dominique Leroy op 1 augustus al besloten dat ze van het Belgische telecombedrijf Proximus zou overstappen naar het grotere en aansprekender Nederlandse KPN? In dat geval heeft ze een flink persoonlijk belang in het bedrijf verkocht op een moment dat andere aandeelhouders nog niet op de hoogte waren van haar vertrek; een schoolvoorbeeld van voorkennishandel.

285.341,40 euro haalde Leroy op met de verkoop van 10.840 Proximus-aandelen. 35 dagen na de succesvolle verkoop maakte KPN bekend dat Leroy Maximo Ibarra als ceo zou opvolgen. Op dat nieuws daalde het aandeel Proximus 2,5 procent.

Een dag later kondigde de Belgische financieel toezichthouder een ‘standaard’ onderzoek naar de verkoop aan. Dat werd minder standaard toen anderhalve week geleden de Belgische Justitie ‘een zelden geziene’ inval deed bij Leroy thuis en haar burelen bij Proximus.

Publieke verklaring

De 54-jarige Leroy ontkent elke vorm van voorkennishandel. “Een ceo van een beursgenoteerd bedrijf heeft weinig momenten waar zij haar eigen aandelen kan verhandelen,” schrijft ze in een publieke verklaring. Juist om voorkennishandel te voorkomen mogen toplui voorafgaand aan cijferberichten geen aandelen verkopen. Op 1 augustus, een dag na de presentatie van de gunstige halfjaarcijfers, kon dat weer. Het was haar eerste transactie in ruim drie jaar.

Leroy erkent impliciet dat ze op het moment van de verkoop in gesprek was met KPN. “Ik had op toen nog niet besloten Proximus te verlaten. Ik was in bespreking over de hernieuwing van mijn contract en had enkele gesprekken met externe partijen, waaronder KPN.” Later kwam uit dat Leroy al half juni met KPN over een overstap sprak en op 25 juli, ruim voor de halfjaarcijfers, opdracht gaf tot verkoop.

“Ik begrijp dat de timing achteraf gezien de indruk kan wekken dat ik dit deed omwille van mijn vertrek. Dit is zeker niet de reden van mijn aandelenverkoop. Ik betreur dat deze perceptie is ontstaan. Dit is niet in lijn met mijn waarden waar integriteit en transparantie zeer hoog staan.”

Desondanks moest Leroy onder druk van de Belgische minister van telecom en de vakbonden 2,5 maanden eerder bij Proximus opstappen dan was gepland.

Lopend onderzoek

Zowel de financieel toezichthouder als Justitie in België hebben de onderzoeken bevestigd, maar doen er verder het zwijgen toe.

Omdat niet duidelijk is hoe lang de onderzoeken zullen duren, durft KPN het niet meer aan de benoeming van Leroy door te zetten. “Gezien de geloofsbrieven van mevrouw Leroy was dit een moeilijk besluit,”aldus president-commissaris Duco Sickinghe. “Echter de onzekerheid over de tijdsduur van de procedures in België creëert een situatie die niet in het belang van KPN is. We wensen haar het beste.”

Op voorkennishandel staat in België een celstraf van maximum vier jaar, een geldboete van hoogstens 80.000 euro en maximaal drie keer het bedrag dat is verdiend - in Leroy’s geval 856.000 euro. Als de transactie niet door de beugel blijkt te kunnen, dan staat ook haar commissariaat bij de Nederlandse supermarktgigant Ahold-Delhaize ter discussie.

Leiderschapscrisis

KPN, dat voor grote keuzes staat op het gebied van de eigen organisatie, de aanleg van glasvezel en 5G en met een publieke opstand kampt vanwege de opheffing van Xs4all, zit nu veel langer dan twee maanden tussen toplui.

De affaire wakkert de vraagtekens over de leiderschapskoers van KPN aan. Het bedrijf passeerde met Leroys benoeming, die in twee maanden werd rondgebreid, de twee ‘kroonprinsen’ van KPN, oud-staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager, de huidige financieel topman, en Joost Farwerck, de operationeel directeur. Farwerck neemt nu de toppositie tijdelijk waar.

Het halsoverkop vertrek van de vijftigjarige Ibarra, roept ook nog altijd vragen op. Vandaag is zijn laatste dag bij het telecombedrijf waar hij 18 april 2018 aantrad. Zijn opstappen zou formeel vanwege ‘familieredenen’ zijn; naar verluidt kon zijn Italiaanse gezin hier niet aarden. Ibarra, die door zijn vlucht 400.000 euro aan cash en aandeelbonussen misloopt, gaat tv-zender Sky Italia leiden, een ondergeschikte positie.