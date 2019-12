KPN mag Xs4all opheffen

De zaak is aangespannen door de ondernemingsraad van XS4ALL. Die vindt de plannen slecht onderbouwd en in strijd met gemaakte afspraken. Beeld ANP

KPN besloot Xs4all dit jaar op te heffen om alle diensten onder eigen vlag aan te kunnen bieden. De zelfstandige ondernemingsraad van de dochter wees dat voornemen in augustus af, maar KPN besloot het plan toch door te zetten. De centrale ondernemingsraad van het telecombedrijf is wel akkoord.

Volgens de raad staat opheffing op gespannen voet met eerder gemaakte afspraken over zelfstandigheid van Xs4all. Het besluit bevat volgens de ondernemingsraad ernstige gebreken en er is een reële mogelijkheid dat opheffing negatief uitvalt voor KPN, medewerkers en klanten. Het bedrijf stuurt er op aan dat klanten vanaf het najaar 2020 over moeten stappen naar KPN. Tot dat moment wordt Xs4all, inclusief reclameboodschappen, overeind gehouden.

Vergeefs overleg

De stap naar de Ondernemingskamer volgde op vergeefs overleg tussen de ondernemingsraad van de dochter en de directie van het moederbedrijf. Daaruit bleek dat meerdere partijen geïnteresseerd waren in de internetdochter en dat met één kandidaat ook gesproken is. De ondernemingsraad verwijt KPN dat niet gemeld te hebben. Het bod was afkomstig via de actiegroep ‘Xs4all moet blijven’, die de internetaanbieder zelfstandig wil doorstarten. Dat is inmiddels gebeurd onder de naam Freedom internet.

KPN spreekt van een ‘zorgvuldig proces’ en dat samenvoegen ‘in het belang is van klanten, medewerkers, Xs4all en KPN.’ Door de ingreep is KPN in staat haar organisatie aanzienlijk te vereenvoudigen en zo de concurrentie aan te kunnen, glasvezel uit te rollen en te investeren in 5G-internet.

Het telecombedrijf stelde definitief ingrijpen bij Xs4all uit tot het oordeel van de Ondernemingskamer. KPN schreef in augustus wel al medewerkers aan voor een nieuwe functie bij het moederbedrijf maar heeft die procedure stilgelegd vanwege het conflict met de ondernemingsraad.

Garanties

De ondernemingsraad maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor het personeel van Xs4all omdat een deel van hun functies overlapt met die van KPN-ers. Volgens de raad wil KPN alleen voor de eerste zes maanden na een overstap garanties geven.

“Het is goed dat er nu duidelijkheid is,” aldus KPN-topman Joost Farwerck. “Voor mij is het nu belangrijk om eerst in overleg te gaan met de medewerkers van Xs4all. Ik wil begin volgend jaar onderzoeken hoe we hier samen een succes van kunnen maken. Voorlopig verandert er niets aan onze dienstverlening aan klanten.”