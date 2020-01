KPN gaat toch door met merk Xs4all

Beeld ANP

Wel worden organisatie, techniek en dienstverlening aan de achterkant meer geïntegreerd met KPN. Ook verdwijnt Xs4all als zelfstandig bedrijf met een eigen ondernemingsraad en twee charitatieve stichtingen.

KPN besloot een jaar geleden om te stoppen met alle dochtermerken, om marketinginspanningen te concentreren op het eigen merk. Daarmee zou zeker 55 miljoen euro kunnen worden bezuinigd. Het besluit leidde tot grote ophef bij personeel en klanten van Xs4all.

Dat leidde tot een handtekeningenactie met 53.000 deelnemers en de oprichting van een alternatieve provider, Freedom Internet, die op het punt staat actief te worden.

De ondernemingsraad van het dochterbedrijf stapte tevergeefs naar de rechter. Die oordeelde eind vorig jaar dat KPN het besluit niet op onjuiste bronnen had genomen.

Verrast

“We zijn redelijk verrast dat de naam toch overeind wordt gehouden,” zegt vicevoorzitter Daan Willems van de ondernemingsraad van Xs4all. “Dit plan is weer buiten de medewerkers en ondernemingsraad om gemaakt.”

“Ondanks dat ze de rechtszaak hebben gewonnen zijn ze zo geschrokken van de reacties, dat ze er toch van afstappen. Dit is een eerste voorzichtige stap, maar die is volgens ons lang niet voldoende. De naam wordt behouden voor bestaande klanten maar de integratie blijft hetzelfde. Medewerkers, klanten, systemen gaan gewoon naar KPN. En de werknemers die over de techniek gaan, worden gewoon ontslagen. Klanten gaan straks gewoon over naar KPN, onder het vlaggetje van Xs4all.”

“Wij vinden nog steeds dat KPN daarmee voorbijgaat aan de positie van Xs4all. Ze zouden toch weer moeten nadenken over deze stap. Want dit verandert niet veel aan de gevolgen van deze operatie. Nog steeds ga je klanten verliezen en medewerkers kwijtraken.”

“Ik weet niet of wij hiermee als ondernemingsraad moeten instemmen of niet. Wij onderzoeken onze mogelijkheden.”

Schrijnend

“Dit is nog slechter dan het simpelweg direct opheffen van Xs4all,” zegt Kirsten Verdel van actiecomité ‘Xs4all moet blijven’ en Freedom Internet. “De wijze waarop Xs4all de komende tijd wordt uitgekleed is schrijnend.”

Er wordt volgens haar gedaan alsof Xs4all voorlopig mag blijven. Daarmee wordt klanten een rad voor ogen gedraaid. “Door de naam voorlopig te laten bestaan, maar achter de schermen te starten met de integratie, wordt Xs4all verder uitgehold.”

“Xs4all wordt hiermee een KPN-afdeling die de klanten van Xs4all bedient, al dan niet met Xs4all-personeel. Het integreren van techniek leidt er toe dat Xs4all-klanten en hun data uiteindelijk volledig in de systemen van KPN komen te zitten, wat nu niet het geval is. Dit betekent ook dat het privacy- en securitybeleid van KPN van toepassing zal zijn.”

“Techniek, mensen en cultuur vormen de harde kern van Xs4all. Als je daar één of meer elementen uithaalt, is het geen Xs4all meer. De ziel, het hart, gaat er dan uit.”

KPN wil op 1 maart beginnen met de integratie van Xs4all. Mogelijk moet de ondernemingsraad zich opnieuw over dit plan uitspreken.

Freedom Internet

Freedom Internet gaat gewoon door met de voorbereidingen van het opzetten van een eigen internetaanbieder op basis van het gedachtegoed van Xs4all. Het bedrijf, dat dit jaar streeft naar 25.000 klanten, verwacht eind maart de eerste klanten van internettoegang te kunnen voorzien.