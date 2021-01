Koudste nacht in ruim twee jaar tijd in De Bilt

Beeld ANP

Er is sprake van officiële matige vorst als de temperatuur in De Bilt beneden -5 graden daalt. De laatste keer dat het matig vroor was op 21 januari 2019. Het werd toen -8,1 graden.

Uiteindelijk heeft het nu 740 dagen op rij niet matig gevroren op het landelijk hoofdstation. Het vorige record was 662 dagen, en dat liep van 1 april 2013 tot en met 22 januari 2015.

De volgende twee nachten zal het opnieuw vriezen. Wel lijkt het net wat minder koud te worden dan zaterdagnacht. Vanaf dinsdag tot en met vrijdag is de weersverwachting onzeker en zijn er veel berekeningen waarbij het niet tot vorst komt. Daarna neemt de kans op vorst in de nachten weer sterk toe, aldus Weeronline.