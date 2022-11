Koud weekend op komst, winteropvang voor daklozen geopend

Vanwege het koude weer kunnen dak- en thuislozen van vrijdag 18 tot en met maandag 21 november terecht in de winteropvang van de gemeente. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

Zaterdag begint enigszins regenachtig, verwacht Buienrader, maar wordt later een overwegend zonnige, koude dag. Die kou zal rond het vriespunt schommelen, met temperaturen tussen de -2 en 3 graden celsius. Zondag wordt wisselvalliger maar minder koud, met temperaturen tussen de 5 en 9 graden.

In het noorden van het land zou (natte) sneeuw kunnen vallen, in de rest van het land blijft het voornamelijk koud en druilerig.

Winterkouderegeling

Vanwege het koude weer kunnen dak- en thuislozen van vrijdag 18 tot en met maandag 21 november terecht in de winteropvang van de gemeente. De winteropvang is normaal gesproken geopend vanaf 1 december maar de zogenoemde winterkouderegeling geldt ook als het medisch niet verantwoord is om buiten te slapen (vanwege kou of storm). De GGD bepaalt in G4-verband wanneer de regeling van kracht is.

Dak- en thuislozen krijgen op de opvanglocatie op de Transformatorweg een warme maaltijd, een bed, mogelijkheid om te douchen en ontbijt. Mensen kunnen zich tussen 16.30 en 22.00 uur melden.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: