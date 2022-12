Kou sloop noodgedwongen ons leven binnen: dit kunnen we erover leren

De mens vindt kou vaak in eerste instantie onaangenaam, maar went er buitengewoon snel aan, tonen studies aan. Beeld VAN SANTEN EN BOLLEURS

Een warme jas, gevoerd met dons, ‘gewoon een spijkerbroek’, een muts, een paar flinke handschoenen en voor de moeilijke momenten een straalkacheltje. Tot min 5 graden Celsius is dit een prima winteruitrusting voor Martin Heuckeroth (59), een boomlange verkoper op de Van der Pekmarkt. Het is behoorlijk fris deze doordeweekse ochtend, maar Heuckeroth heb je er niet mee. Hij werkt al 32 jaar op de markt, dus hij is inmiddels vorstbestendig. “Maar ik moet me er natuurlijk wel op kleden. Als het stevig vriest, dan trek ik onder mijn spijkerbroek een skibroek aan en draag ik laarzen met bont.” Dus kou? “Wij marktmensen hebben het nooit koud. We zijn het gewend.”

Maar klopt dat eigenlijk wel? Kunnen mensen die vaak worden blootgesteld aan de kou er beter tegen? Absoluut, zegt Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit. Kou went. Het is wetenschappelijk én proefondervindelijk bewezen. “Ik begin elke dag met een koude douche, omdat ik het zonde vind om het eerste – koude – water uit de douchekop te verspillen. De eerste paar keer is het niet fijn, maar het went.”

Kou went heel snel

Daanen doet onderzoek naar het effect van extreme kou op het lichaam. Hij doet dat onder meer in de klimaatkamers op de VU, waar de temperatuur tot min 20 kan worden teruggebracht. “Ik heb een onderzoek gedaan waarbij ik mensen heb gevraagd om elke dag een hand en een voet in ijskoud water te dompelen. Je ziet dan dat de pijnscore elke dag minder wordt en dat het vanaf dag zes afvlakt. Mensen wennen dus ook nog eens vrij snel aan kou.”

Dat je kan wennen aan de kou en dat je je er ook aan kan aanpassen, heeft ook Mathilde Koning (59) ondervonden. Ze zit in de kou, maar met een bewonderenswaardig gemoed. “Mijn woning heeft enkel glas. Stoken is vrij zinloos en slecht voor het milieu en ik wil de kas van Poetin niet spekken. Nu is het 11 graden in huis, 10 graden is voor mij het minimum.” In de vorstperiode die halverwege december begon, heeft ze de verwarming twee keer aangezet. “Maar alleen om te voorkomen dat de leidingen bevriezen.”

Koning begint ’s ochtends met ‘wennen aan de kou’ door een uur achter de computer te werken. “Daarna ga ik twintig minuten oefeningen doen, bijvoorbeeld yoga of Nederland in beweging.” Vervolgens trekt ze warme kleding aan, in laagjes. Ze draagt laarzen met een dikke zool en standaard een jas en een sjaal: “Ik moet wel”. Ze gaat overdag joggen en ’s avonds doet ze weer een paar oefeningen. “Koken geeft ook warmte. Soms blijf ik in mijn keuken om daar de maaltijd te nuttigen.” En in bed pakt ze een warme kruik en een dubbel dekbed. “Anders slaap ik niet goed door.”

Knijpen en rillen

Niet iedereen zal het zo grondig aanpakken als Koning, maar toch zijn we in geen jaren zo in de ban van de thermostaat als nu. Decennialang werd het ons steeds een beetje comfortabeler gemaakt, van beter geïsoleerde huizen, elektrische dekens en verwarmde autostoelen, tot terrasverwarming en zelfs verwarmde skischoenen. Maar 2022 werd het jaar waarin we ons plots tot kou moesten verhouden. De thermostaat gaat bij velen omlaag: noodgedwongen of uit principe. Dat doet de vraag rijzen: is de kou, behalve voor het milieu en de portemonnee, nog ergens goed voor?

Om dat goed te kunnen begrijpen, is het belangrijk om te weten hoe een lichaam reageert op kou. Wij zijn eigenlijk wandelende kacheltjes van circa 37 graden. In een koude omgeving straal je warmte uit en koel je af, maar we hebben om onze temperatuur te bewaken een aantal verdedigingstrucs, legt biofysicus op het thema thermofysiologie Boris Kingma van onderzoeksbureau TNO uit. “De allereerste verdedigingsreactie is het samenknijpen van de bloedvaten in de huid. Daarmee houdt het lichaam de warmte binnen. Dat merk je vooral aan je handen en je voeten en het puntje van je neus en je oren. Die delen van het lichaam hebben weinig spierweefsel en relatief weinig volume om warmte te produceren, maar ze hebben wel veel oppervlakte om de warmte kwijt te raken.” Als deze lichaamsdelen verkleumen, geven ze ook een signaal naar de hersenen dat zegt: ga naar binnen, trek een jas aan of beweeg – doe iets om op te warmen.

Als je dat allemaal negeert, treedt het tweede verdedigingsmechanisme in werking: extra warmte produceren, zonder te rillen. Daarna komt het volgende stadium: een soort ongecontroleerde samentrekking van je spieren: rillen.

Hebben vrouwen het sneller koud?

Maar let wel: de een kan beter tegen de kou dan de ander. Kleine mensen en kinderen hebben het bijvoorbeeld sneller koud. Dat komt doordat zij verhoudingsgewijs minder lichaamsinhoud hebben – waar de warmte wordt opgewekt – dan lange mensen. En kleine mensen hebben juist relatief veel huidoppervlakte, waardoor ze warmte kunnen verliezen. “Daarom wordt er ook vaak gezegd dat vrouwen het eerder koud hebben.”

Lichaamssamenstelling telt ook mee. “Spierweefsel in rust produceert nog altijd meer warmte dan vetweefsel, dus gespierde mensen zullen meer warmte produceren.”

Van pool tot evenaar zijn er dan weer opvallend weinig verschillen in warmtehuishouding tussen mensen, zegt Daanen. Uit onderzoek is gebleken dat nomaden die in de Kalahariwoestijn leven, waar het ’s nachts heel koud kan worden, meer vet hebben op de plekken waar ze op liggen tijdens het slapen, zoals de heupen. “En je ziet dat mensen die in koude streken leven iets kortere en dikkere vingers hebben.” Ze hebben volgens Daanen 10 procent minder huidoppervlak dan mensen uit de tropen. En dat is gunstig, want hoe minder oppervlakte, hoe minder warmteverlies.

Psychologische kant van kou

Als je naar de psychologie gaat kijken, dan is het eigenlijk nóg complexer, want een kamertemperatuur van 17 graden voelt anders aan voor iemand die noodgedwongen in de kou zit, omdat de energierekening onbetaalbaar is, versus iemand die uit principe de verwarming laag zet. “Daar komen heel andere motieven bij kijken en dan sta je er ook heel anders in, zegt sociaal psycholoog Paul van Lange van de VU. “Als je noodgedwongen in de kou zit, doe je dat om jezelf zoveel mogelijk te beschermen. Angst speelt een rol. Wat als het nog kouder wordt? Je probeert dan risico’s in te perken. Terwijl mensen die de verwarming vanuit een principe laag zetten, daar een doel in zien en er ook een prettig gevoel aan over kunnen houden.”

Lea Roodenburg (59, eigenaar van vintagekledingwinkel Mooi) behoort tot de laatste groep. Ze heeft de kou volledig omarmd. Ze staat in haar achtertuin in Amstelveen en opent de deksel van een vrieskist vol water. Er drijven platen ijs in. “De temperatuur van het water is nu, even kijken, 5,8 graden. Dat is eigenlijk nèt te warm,” zegt Roodenburg. Elke ochtend stapt ze zo’n drie tot tien minuten in de vrieskist, en dat is, samen met haar andere dagelijkse gewoontes zoals koud douchen, trampolinespringen, meditatie, roodlichttherapie en ademhalingsoefeningen, haar levenselixer. Een paar keer per maand gaat ze met een vriendin zwemmen in zee. In bikini, maar wel met neopreen schoenen, handschoen en een muts. Hoofd, handen en voeten mogen niet afkoelen. Als je dit wil doen, zegt ze, moet je het heel goed en rustig opbouwen, en voor mensen met hartproblemen kan het gevaarlijk zijn.

“Maar voor mij is het een levensredder. Toen ik 45 jaar was, rookte ik als een ketter. Ik kwam bij mijn dokter – die de bijnaam dokter Bibber droeg – met bronchitis. Hij zei: ‘Probeer maar eens door een rietje te ademen. Zo voelt het over tien jaar als je door blijft roken.” Na die ene opmerking gooide ze haar levensstijl om. “Ik ben nu nooit meer ziek en ik voel me véél beter dan tien jaar geleden.”

Wim Hof-methode

Een studie uit 2016 van onderzoeker en orthopedisch chirurg Geert Buijze (AMC Amsterdam) toonde aan dat een maand lang koud douchen het door de proefpersonen gemelde ziekteverzuim met 29 procent deed dalen. Ook voelden de kouddouchers zich energieker.

En dan is er nog de onderzoeksgroep van het Radboudumc, die al jaren onderzoek doet naar de Wim Hof-methode. Onderzoeker Matthijs Kox liet gezonde jonge mannen tien dagen lang de training volgen, waarbij ze onder andere ademhalings- en concentratieoefeningen deden, en werden blootgesteld aan kou.

Wat bleek? De mannen reageerden met veel minder ziektesymptomen als koorts, hoofd- en spierpijn op een ingespoten bacteriebestanddeel dan de ongetrainde controlegroep. Daanen: “Promovendus Jelle Zwaag heeft net een onderzoek gepubliceerd waarin hij het effect van de ademhaling heeft gescheiden van het effect van de blootstelling aan kou. De conclusie is dat vooral de ademhaling een effect heeft op de immuunreactie, en niet zozeer die kou, maar dat de combinatie van kou en ademhaling extra goed werkt.”

Diabetes

Wie het koud wil krijgen, moet er tegenwoordig bijna werk van maken. “Zo’n 90 procent van de tijd zitten we binnen of in de auto,” weet Kingma uit onderzoek. Aan veel temperatuurverschillen worden we niet blootgesteld, terwijl er ook hypotheses zijn dat mensen daar juist weerbaarder van worden.” In de biologie hebben ze daar een term voor, zegt Kingma: ‘hormesis’. “Dat als je iets een kleine verstoring geeft, het systeem daar robuuster van wordt.”

Voor patiënten met diabetes type 2 is in een onderzoek al aangetoond dat ze na blootstelling aan kou beter in staat zijn om suiker op te nemen, geeft Kingma als voorbeeld. “Dat geeft bij deze groep dus een positief gezondheidseffect. Of dat voor meer groepen geldt, zal de komende jaren uit onderzoek moeten blijken.”

Op basis van alles wat Daanen leest en onderzoekt, ziet hij steeds meer aanwijzingen dat kou bij gezonde mensen meer weerbaarheid kan brengen, maar onomstotelijk vastgesteld is het nog niet. Tegelijkertijd kan hij ook niet geloven dat het leven in een cocon waar de temperatuur constant en comfortabel rond de 22 graden is, voor ons mensen ideaal is.