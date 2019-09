Korting pensioen moet van FNV van tafel

‘Daar hebben wij niet voor getekend', zegt FNV-voorzitter Han Busker over de dreigende pensioenkortingen. Minister Koolmees moet ingrijpen, meent hij. Beeld ANP

Volgens Busker heeft hij zijn handtekening gezet onder een akkoord waarin staat dat de kans op kortingen ‘substantieel kleiner’ wordt. Door strengere rekenregels en dalende dekkingsgraden dreigt het tegendeel te gaan gebeuren. “Daar hebben wij niet voor getekend,” zegt de vakbondsbaas.

Donderwolk

Koolmees moet zijn wettelijke bevoegdheid gebruiken om de kortingen niet door te laten gaan, vindt Busker. Anders is het snel gedaan met het met het draagvlak voor het pensioenakkoord en komt de uitwerking daarvan in gevaar, waarschuwt hij. Busker: ,“Koolmees weet dondersgoed dat de ruimte beperkt wordt als de kortingen als een donderwolk boven het pensioenakkoord hangen.”

De vakbondsvoorzitter vindt het verdedigbaar dat pensioenkortingen opnieuw worden uitgesteld, nadat fondsen onder het voorgaande kabinet ook al respijt was gegeven. Busker: “Is dat zo onredelijk dan? Ik vind van niet. We hebben na tien jaar onderhandelen eindelijk iets te pakken,” zegt hij over het zwaarbevochten akkoord dat in juni werd gesloten.

Volgens Busker heeft de FNV voor de zomer aanvaard dat er ook ‘een kans op korten’ was. Kort daarop kwam echter een commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem met strengere rekenregels, waardoor fondsen er nu nog slechter voorstaan. “Als je het vertrouwen in het pensioenstelsel wilt vergroten moet je zulke grote kortingen niet als een zwaard van Damocles boven de uitwerking van het nieuwe contract laten hangen,” meent Busker.

Looneis

De FNV komt traditiegetrouw voor Prinsjesdag ook met een centrale looneis. Het ledenparlement moet daar nog over besluiten, maar als het aan Busker ligt zal de eis net als vorig jaar 5 procent bedragen. Minimaal. “Ik voel geen enkele drang om dat percentage naar beneden bij te stellen.” Volgens Busker profiteren werknemers nog altijd te weinig van de economische voorspoed.