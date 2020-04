Kortere zomervakantie of langere schooldagen om onderwijsachterstanden weg te werken

Omdat de scholen vanwege de coronacrisis dicht zijn, krijgen de meeste leerlingen nu thuisonderwijs. Beeld ANP/Bart Maat

Dat stelt de Onderwijsraad donderdag in een advies aan het kabinet. Als de scholen niet volgende maand weer open kunnen, zou overwogen kunnen worden om volgend jaar de schooldagen te verlengen, bijvoorbeeld van 8 tot 16 uur of van 9 tot 17 uur, zodat leraren meer tijd hebben om leerlingen bij te spijkeren.

Ook zou de zomervakantie naar voren kunnen worden gehaald of worden ingekort. “We vragen de minister om dat te overwegen en daarbij te kijken naar de belangen van kinderen, ouders en leraren,” zegt voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad, een belangrijk adviesorgaan van de regering.

Dat ouders nog hopen op een zomervakantie en docenten nu al klagen over grotere werkdruk tijdens het afstandsonderwijs, zijn ‘precies de overwegingen die meespelen’. “Het moet allemaal wel haalbaar zijn.”

Verwaarloosd

Het ‘urgentste probleem’ zijn de kwetsbare leerlingen, kinderen voor wie het thuis niet veilig is en waar ondersteuning, een werkplek of laptop ontbreekt. De Onderwijsraad wil dat ook zij recht krijgen op opvang op school, net als de kinderen van ouders met cruciale beroepen. “Volgens het Nederlands Jeugdinstituut wordt 3 op de 100 kinderen verwaarloosd of mishandeld. Voor een school met 250 leerlingen gaat het dus om 6 of 7 leerlingen”, aldus Hooge. “Voor hun telt elke dag.”

De zomerscholen, waarvoor het kabinet volgens de Onderwijsraad nu al geld moet vrijmaken, moeten breder van opzet zijn dan de al bestaande zomerscholen. “Die moeten niet alleen gericht zijn op leren, maar ook op spelen, cultuur en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen,” zegt Hooge. Een paar uurtjes rekenen of taal is niet genoeg.

Om de opvang van kinderen bij een langere schoolsluiting mogelijk te maken, is er extra hulp nodig. Zzp’ers die nu zonder opdrachten thuis zitten kunnen daarvoor worden ingezet, oppert de raad, in ruil voor een financiële vergoeding. Vooral oud-leraren komen daarvoor in aanmerking, maar ook psychologen, sportinstructeurs, educatiemedewerkers van musea en pabostudenten worden genoemd. “Het is aan de minister om dat verder uit te werken.”

Leeronderbreking

Het kabinet beslist hoogstwaarschijnlijk komende dinsdag of de scholen na de meivakantie week open kunnen. In dat scenario, stelt de Onderwijsraad, ‘valt de schade te overzien’. Leerachterstanden die zijn opgelopen in de zes weken dat de scholen dicht waren, vallen dan nog makkelijk weg te werken.

“Het doet ertoe hoelang de scholen gesloten zijn,” zegt Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad. “Als de leeronderbreking langer duurt, worden de problemen groter.” Als de scholen bijvoorbeeld tot na de zomervakantie dicht blijven, lopen álle leerlingen achterstanden op.

De grootste zorgen zijn er nu al over de leerlingen die thuis nauwelijks begeleiding van hun ouders krijgen of soms compleet onvindbaar zijn. “Zij worden extra hard geraakt.” Gemeenten en schoolbesturen die nu niet langs de deuren gaan om deze kinderen weer in beeld te krijgen, moeten volgens de Onderwijsraad door de minister ‘stevig worden aangesproken’. Het is ‘lastig’ ouders over te halen hun kind naar de noodopvang op school te brengen, erkent Hooge. “Maar gemeenten, Veilig Thuis en de GGD hebben hier wel ervaring mee.”

Als de scholen na de meivakantie wél open gaan, kan dat volgens Hooge niet zomaar ‘alsof er niets is gebeurd’. Na de ‘intelligente lockdown’ moet ook een ‘intelligente opening-up’ volgen. Zo vindt de Onderwijsraad het ‘verstandig’ om niet alle scholen in één keer open te gooien, maar dat gefaseerd te doen, met veel aandacht voor de kinderen. Zij moeten getoetst worden om te kijken wat nu hun niveau is en ze hebben begeleiding nodig bij het verwerken van de periode waarin ze noodgedwongen thuis zaten. “Spreek met de leerlingen over wat ze hebben meegemaakt.”

Kermiskinderen

Daarbij moet er een goede overgang zijn tussen het onderwijs in de klas en de digitale lessen die scholieren de afgelopen weken hebben gevolgd. Volgens Hooge zijn daarvoor lessen te trekken uit ervaringen van andere landen waarin de scholen alweer opstarten. Maar ook dichterbij huis is er al ervaring opgedaan met de overgang van afstandsonderwijs naar schoolonderwijs. “Kermiskinderen of kinderen van binnenvaartschippers volgen ook deels op school, deels onderweg bij hun ouders les. Daar kun je nu van leren.”

De Onderwijsraad vindt dat de leraren zelf het beste kunnen bekijken hoe groot achterstanden bij hun eigen leerlingen zijn en wat er nodig is om ‘om de overgang terug naar de school te maken’. “Maar zij kunnen dat niet alleen,” zegt Hooge. Daarom moet er één loket komen waar scholen kunnen aankloppen voor informatie en ondersteuning. Daar moet bijvoorbeeld worden verzameld welke bijspijkermethoden effectief zijn, om te voorkomen dat scholen allemaal zelf het wiel moeten uitvinden.

Begin april vroeg Onderwijsminister Arie Slob advies aan de Onderwijsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de regering op onderwijsgebied, hoe leerlingen konden worden bijgespijkerd. Normaal gesproken duurt het maanden voordat er een advies ligt, maar in dit geval was die tijd er niet en is er met spoed gewerkt. Over wat er in het schooljaar 2020-2021 moet gebeuren, volgt in juni een tweede advies.