Kort geding Thierry Baudet en VPRO: ‘Hij wil de mediavrijheid inperken’

Beeld ANP

Een woedende Baudet sprak voor de start van de zitting van ‘aperte onwaarheden’ en ‘schandelijke leugens’ die ‘moeten worden rechtgezet’. Het VPRO-programma Buitenhof parafraseerde de politicus onlangs, volgens hem verkeerd. Baudet zou de Tweede Kamer hebben geschokt ‘door te zeggen dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten’.

In een debat zei de FvD-leider letterlijk dat de EU ‘een soort immigratiemachine is gebleken’. Die zou ‘veerdiensten opzetten om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken, zodat er geen nationale staten meer zullen zijn’.

Baudets onvrede zit ogenschijnlijk in de woorden ‘ras’ en ‘vervangen’ waarvan de presentatrice, Natalie Righton, van Buitenhof repte. Baudet sprak letterlijk van het ‘verzwakken’ van de ‘nationale identiteit’. ‘Ras’ en ‘nationale identiteit’ zijn iets anders, net als ‘vervangen’ en ‘verzwakken’, zal Baudets advocaat Dirk Vermaat betogen. ‘Fake News’ noemde Baudet het gisteren in een filmpje op de website van zijn partij.

Advocaat Baudet: ‘Karaktermoord’

De advocaat van Baudet, Dirk Vermaat, krijgt veertig minuten spreektijd om zijn zaak te bepleiten. Hij begint de zitting met de mededeling dat deze niet plaats had hoeven vinden als Righton had gezegd: “En dan vat ik de woorden van Baudet samen.” Volgens Vermaat was dan ‘voor iedereen duidelijk geweest dat het haar gedachten waren’.

Vermaat vindt dat Righton, en daarmee Buitenhof een karaktermoord heeft gepleegd op Baudet. “Er is keihard gelogen. Met het kennelijke doel om karaktermoord te plegen.” De advocaat stelt dat er drie woorden in de parafrase voorkomen die Baudet niet heeft gebruikt. ‘blank’, ‘ras’ en ‘vervangen’.

Advocaat VPRO: ‘Baudet creëert een woordenspel’

Jens van den Brink, de advocaat van de VPRO: “Baudet wil dat de VPRO zegt dat hij geen racist is. “Dat is opmerkelijk, want dat is helemaal niet beweerd. Baudet creëert een woordenspel.” De raadsman noemt het de taak van de journalistiek om te verduidelijken. “En dat deed Buitenhof: het voorzien van achtergronden bij de woorden van Baudet.”

Om de woorden van Baudet in een context te plaatsen laat de advocaat verschillende fragmenten horen met daarin uitspraken van Baudet, onder meer een waarin hij stelt dat Nederland ‘homeopatisch verdund is’ en waarin hij zegt dat hij graag wil leven in een land dat ‘dominant blank’ is. Volgens hem sluiten de citaten van Baudet aan bij de parafrasering van Buitenhof.

Media die hem aan zijn woorden herinneren als hem dat niet uitkomt, worden door de politicus aangevallen, aldus de VPRO. De advocaat vindt het kort geding dan ook ‘bizar’. “Je moet geen kort gedingen starten tegen media die je aan je woorden herinneren. Baudet wil volgens hem de ‘mediavrijheid inperken’.

Van den Brink zegt bovendien niet te geloven dat de Buitenhof-uitzending de partij van Baudet schaadt. “Het gaat goed met de partij.” Ook zei Baudet eerder dat mensen wel over de tekst van Buitenhof heen zouden kijken. “Wat klaagt hij dan?”

De rechter doet 25 maart schriftelijk uitspraak.