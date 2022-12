Kort geding over inreisverbod complotdenker David Icke: ‘Genoeg aanwijzingen voor potentiële dreiging’

Een actievoerder tijdens een demonstratie tegen het kabinetsbeleid op de Dam draagt een masker met het gezicht van David Icke. Beeld ANP

Volgens jurist Jeroen Pols, die Icke bijstaat, vormt het ‘een ontoelaatbare inmenging van het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting’. Het inreisverbod was er volgens de jurist enkel op gericht te voorkomen dat Icke zou spreken bij een demonstratie op de Dam in Amsterdam in november. Dat de Brit nu twee jaar geen toegang meer heeft tot de 26 landen in het Schengengebied noemt Pols ‘buitenproportioneel’.

Dat verbod is gebaseerd op een rapport van de politie Amsterdam en een dreigingsbeeld van de NCTV. Daaruit zou blijken dat de komst van Icke zou zorgen voor ‘spanningen voor de openbare orde’ door onder meer de aanwezigheid van tegendemonstranten en de oproep tot geweld tegen Icke. Op basis daarvan kon de staatssecretaris dit besluit nemen, aldus de landsadvocaat. Icke zou niet meer voldoen aan voorwaarden om het Schengengebied in te reizen. Sinds het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten is dat een vereiste.

Icke zou op 6 november spreken op een demonstratie van antioverheidscoalitie Samen voor Nederland in Amsterdam. Daags daarvoor werd hem voor twee jaar de toegang ontzegd tot het hele Schengengebied, inclusief Nederland. De Brit was al onderweg, maar maakte rechtsomkeert.

Volgens Icke is hij niet tegen de regering of antidemocratisch en wilde hij zich op de Dam uitspreken tegen geweld. Hij vindt dat hij door dit verbod buitenproportioneel hard wordt getroffen omdat hij niet naar andere landen kan reizen om toespraken te houden of tijdens de kerstdagen zijn schoonfamilie in Nederland bezoeken. De Britse complotdenker vermoedt dat de Nederlandse regering hem weigerde omdat hij een boodschap zou verspreiden die de overheid niet wil laten horen.

Icke verspreidt onder andere ideeën uit De protocollen van de wijzen van Sion, een negentiende-eeuws antisemitisch pamflet, waarin het verzinsel wordt verspreid dat Joden wereldwijd een geheime samenzwering vormen. Hij beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. De Brit volgde de zaak vanwege het inreisverbod via een videoverbinding, die tijdens de zitting meerdere keren uitviel. Er was nog via de rechter geprobeerd om Icke de zaak lijfelijk te laten bijwonen maar vergeefs.

De rechtbank doet op maandag 19 december uitspraak.

