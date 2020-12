Kort geding om Forum-referendum afgewezen, wel een standje van de rechter

Thierry Baudet. Beeld ANP

De rechter is het met de FvD-advocaat eens dat door het referendum een patstelling werd doorbroken over de vraag welke rol Baudet binnen de partij zou moeten spelen. Die was ontstaan nadat bestuurder Astrid de Groot was opgestapt. Vanaf dat moment staakten de stemmen tussen aan de ene kant Thierry Baudet en Olaf Ephraim en aan de andere kant Rob Rooken en Lennart van der Linden. Die laatste twee stapten volgens afspraak op uit het bestuur nadat de ledenraadpleging in het voordeel van Baudet was uitgevallen.

Drost beweerde dat de Algemene Leden Vergadering (ALV) met het referendum werd omzeild, maar dat is de rechter niet met hem eens. De Forum-leden kunnen immers op 9 januari tijdens de ALV hun mening laten horen over het door Baudet en Ephraim voorgesteld nieuwe bestuur en de door diezelfde twee samengestelde nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Wel geeft de rechter Forum nog een standje: de partij laat op haar website onduidelijkheid bestaan over wie er precies in het bestuur en in de commissie van beroep zitten. De partij zou er ‘goed aan doen steeds de juiste samenstelling te vermelden’.