Korpschef Anja Schouten nieuwe burgemeester Alkmaar

De 52-jarige Schouten is korpschef van de politie Noord-Holland en portefeuillehouder Zorg en Veiligheid Politie Nederland. Verder is zij lid van de commissie Werken in de Zorg. Ze is geen lid van een politieke partij.

De geboren Alkmaarse volgt Piet Bruinooge op. Hij legde zijn functie op 1 oktober vorig jaar mede om gezondheidsredenen neer. Sindsdien is Emile Roemer waarnemer.

In totaal solliciteerden vijfentwintig kandidaten naar de functie. De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet een voordracht aan koning Willem-Alexander. De verwachting is dat Schouten in juni geïnstalleerd kan worden als de nieuwe burgemeester van Alkmaar.