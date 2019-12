Korps Mariniers geeft zich bloot: ‘Ons lichaam is ons wapen’

Met deze foto kondigde het Korps Mariniers de kalender donderdag aan op Twitter. Beeld Pablo Delfos/Korps Mariniers

Met de kalender, zo stelt het Korps, krijgen mensen een ‘kijkje in de keuken’ en zien zij ‘dagelijkse momenten uit het leven van een marinier op de kazerne’. Er wordt wel een voorbehoud gemaakt: de beeltenissen zijn ‘enigszins geromantiseerd’. De foto’s zijn gemaakt met een knipoog – normaal gesproken klimmen de mariniers niet met ontbloot bovenlijf samen een voertuig in.

De kalender hangt volgens het ministerie van Defensie nog niet in de werkkamer van minister Ank Bijleveld of staatssecretaris Barbara Visser. “Maar de kalender wordt ook pas volgende week geleverd toch?” reageert een woordvoerder.

Tetris-challenge

Het plan voor een marinierskalender ontstond door de Tetris Challenge, vertelt projectmanager Wendy Dirksen, waarmee hulpdiensten wereldwijd in de vorm van het spel Tetris in beeld brengen welke spullen zij allemaal gebruiken tijdens hun werk. Ook het Korps Mariniers deed daaraan mee: vier mariniers legden hun uitrusting neer in het zand en gingen er naakt naast liggen, voorzien van bivakmuts en hun baret op de edele delen.

Die foto werd getwitterd met ‘ons lichaam is ons wapen’. “Omdat mariniers natuurlijk enorm getraind zijn en fysiek heel sterk,” verklaart Dirksen. Daarop kwamen ‘enorm veel reacties’ binnen. “Mensen vroegen: kan er geen kalender komen?” Dat zag het Korps wel zitten, al mocht het ‘niet plat worden’. Nadat alles en iedereen binnen defensie toestemming had verleend, werd documentairefotograaf Pablo Delfos benaderd om de foto’s te nemen.

Leegloop

Het elitekorps van de Nederlandse strijdkrachten kampt al een tijdje met grote leegloop. Vorig jaar verlieten 182 mariniers de krijgsmacht, tegen 42 in 2010. De staatssecretaris laat uitzoeken of die uitstroom te maken heeft met de geplande verhuizing van de marinierskazerne van het centraal gelegen Doorn naar het Zeeuwse Vlissingen en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat.

Nieuwe mariniers zijn niet zomaar gevonden. Het Korps stelt hoge eisen en de selectie staat bekend als loodzwaar. De kalender is niet bedoeld als wervingstruc, stelt Dirksen, maar het speelt ‘uiteraard’ mee. “Het is niet het hoofddoel,” benadrukt Dirksen. “En we zeggen ook niet: word fotomodel, kom bij de mariniers.”

De kalender, die donderdag is gelanceerd, kost 16,65 euro (exclusief verzendkosten). De opbrengst gaat naar twee goede doelen: het Qua Patet Orbis Semper Fidelis Fonds, dat steun biedt aan (oud-)mariniers bij ziekte en eenzaamheid en de Dutch Marines Rowing Challenge, waarin (oud-)mariniers geld bij elkaar roeien voor hun collega’s in nood.