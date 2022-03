Kopschoppers roven telefoon van bewusteloos slachtoffer op Stadhouderskade

Betrokkenen worden dringend opgeroepen zich te melden. Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer liep na een feestje over straat in de buurt van het Leidseplein. Op de Stadhouderskade zag hij dat een kennis werd lastiggevallen door een groep van ongeveer zeven mannen. Toen hij de boel probeerde te sussen, kreeg hij een vuistslag in zijn gezicht.

De Amsterdammer probeerde te ontkomen, maar zakte even later ineen. Toen hij bewusteloos op straat lag, schopten drie mannen hem tegen zijn hoofd. Toen hij bijkwam, bleek zijn telefoon gestolen. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar bleek dat hij een hersenschudding had.

De mishandeling gebeurde op 27 februari op de Stadhouderskade, ter hoogte van de Tesselschadestraat. De politie brengt het nu naar buiten omdat de zaak nog niet is opgelost. Betrokkenen worden dringend opgeroepen zich te melden, met name een fietser die kort voor het voorval ook zou zijn lastiggevallen door dezelfde groep.