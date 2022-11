Koopwoede op Black Friday: 300 miljoen extra omzet

Online winkelen wordt populairder tijdens Black Friday. Beeld ANP

Dat blijkt uit data van Betaalvereniging Nederland. Vooral online kochten Nederlanders veel. Betaalvereniging Nederland turfde 55 procent meer online betalingen en een 70 procent hogere omzet dan op een normale vrijdag. In de winkels werd 15 procent meer gekocht dan op een reguliere vrijdag.

In vergelijking met 2019, het laatste jaar zonder corona, is er online vaker (+ 60 procent) en voor meer geld (+ 85 procent) afgerekend op Black Friday. Aan de fysieke toonbank liggen dit jaar het aantal pinbetalingen en de pinomzet ruwweg 5 procent lager dan in 2019. “In coronatijd verschoof Black Friday naar online en we zijn dat dus blijven doen,” zegt Berend Jan Beugel van de Betaalvereniging Nederland.

In fysieke winkels werd dit jaar op Black Friday naar schatting 20,5 miljoen keer met pinpassen en creditkaarten afgerekend, voor een totaalbedrag van ongeveer 588 miljoen euro. Online werden naar schatting 6,43 miljoen creditkaart- en iDEAL-betalingen afgehandeld, voor een totaalbedrag van ongeveer 550 miljoen euro. Dat is niet allemaal Black Friday-omzet. Er zitten ook reguliere betalingen en tikkies bij.

Oorspronkelijk was Black Friday een Amerikaanse koopjesdag in fysieke winkels, voordat webwinkels bestonden. Daarom werd door Amerikaanse webwinkels Cyber Monday bedacht, als online tegenhanger van Black Friday. Inmiddels profiteren webwinkels dus meer dan fysieke winkels van Black Friday.

Black Week

Betaaldienstverlener Klarna meldde ook een recordaantal onlineverkopen op Black Friday. En niet alleen vrijdag, de hele week werd er meer verkocht.

Volgens Klarna was er al een piek in de verkoop te zien bij de start van ‘Black Week’, op de maandag voor vrijdag. Toen verkochten webshops 40 procent meer in vergelijking met een jaar eerder. Op Black Friday zelf lagen de verkopen 28 procent hoger, maar in absolute aantallen was Black Friday op jaarbasis wel de populairste koopjesdag van het jaar.

“Het was afwachten hoe deze week dit jaar zou verlopen, doordat veel consumenten de afgelopen maanden getroffen zijn door prijsinflatie en daardoor hun bestedingspatroon hebben moeten aanpassen,” vertelde directeur van Klarna Nederland Wilko Klaassen. “Op basis van de cijfers zien we nu dat veel consumenten deze periode van kortingen, juist zien als een kans om prijsbewust en voordeliger cadeaus voor de feestdagen te kopen of om een grote aankoop met flinke korting te doen.’’

Ook creditcarduitgever ICS zag een stijging in het aantal transacties, zowel gedurende de week als op Black Friday zelf. Opvallend daarbij is dat consumenten minder kochten bij Nederlandse webshops in vergelijking met vorig jaar. Met name webshops uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland bleken populair.

Protest

Black Friday is inmiddels ook een dag voor bedrijven om zich te profileren. Ketens als Dille & Kamille en Beversport deden ‘principieel niet mee’ en waarschuwden voor ‘overconsumptie'. Het personeel van de Bijenkorf staakte op Black Friday in protest voor hoger loon.

D66 maakte een koppeling met het eigen plan voor een nieuwe ecolabel voor kleding. De politieke partij noemde Black Friday een ‘gitzwarte dag voor onze aarde’. “Het is erop gericht dat wij als consumenten nóg meer gaan kopen, en dat zorgt ook voor een hogere, vervuilende productie. We moeten tegen die stroom in en goed met onze aarde omgaan. Black Friday zou van mij eigenlijk Green Friday moeten zijn,” meldde Tweede Kamerlid Kiki Hagen.