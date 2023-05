Koopkracht daalt, prijzen stijgen, maar opmerkelijk genoeg lijkt Nederland een recessie te ontlopen

De sterke loonstijging hakt er vooral in bij arbeidsintensieve sectoren als de industrie. Beeld ANP XTRA

Vooral de stijgende lonen en hogere rente zetten een rem op de groei, blijkt uit de nieuwe Sectorprognoses van ABN Amro. De bank verwacht dat de loonkosten dit jaar met 17 miljard euro stijgen, een toename van 6,1 procent. En met de stijging van vorig jaar erbij gaan de loonkosten zo’n 10 procent omhoog.

De sterke loonstijging hangt vooral samen met de hogere lonen die in cao’s worden afgesproken. Maar ook de stijging van het minimumloon tikt stevig aan.

Krimp in de productie

Die stijging hakt er vooral in bij arbeidsintensieve sectoren als de industrie, de bouw, detailhandel of de voedingssector. Daar verwacht de bank een krimp in de productie voor dit jaar.

In andere arbeidsintensieve sectoren, zoals transport of de zorg, zal nog wel sprake zijn van groei. De hogere loonkosten leiden wel tot kleinere marges voor de bedrijven, is de verwachting. “Dat zie je al in de scheepvaart en het wegtransport. De loonkosten stijgen, maar de tarieven dalen,” aldus Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN Amro.

Toch lijkt de economie niet kapot te krijgen. Afgelopen jaar ging het heel hard met de groei, dit jaar verwacht ABN Amro een bescheiden plusje van iets meer dan één procent. “Maar een recessie verwachten we niet in Nederland,” zegt Swart.

Dat is best opmerkelijk. Nederland exporteert veel en is dus afhankelijk van de economische groei in het buitenland. En daar wordt wél een milde recessie verwacht, zowel in Europa als geheel als in de VS.

Koopkracht daalt

Dat betekent overigens niet dat er in Nederland geen problemen zijn. Ondanks de soms forse loonstijgingen daalt de koopkracht van de meeste werkenden. En dat drukt de uitgaven. De winkels zullen dit jaar minder spullen verkopen – zij het wel tegen hogere prijzen. Per saldo zal dat tot een iets hogere omzet leiden.

Toch krijgt Nederland ook een tik, ziet Swart. “De groei valt sterk terug, ook door de hoge rente. We zien het al bij de woningbouw maar ook bij de machine-industrie.” Maar die terugval heeft ook voordelen. “De economie is al oververhit, dus een plens koud water is welkom,” aldus Swart.

Werkgelegenheid blijft overeind

Ook nu het economisch wat minder gaat, blijft de werkgelegenheid overeind. Door de krappe arbeidsmarkt zijn er voldoende vacatures, ook voor mensen die onverhoopt hun baan verliezen. Bang om werkloos te worden hoeven de werknemers niet te zijn. En dat vooruitzicht zorgt ervoor dat mensen de hand niet op de knip houden.