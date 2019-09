Koninklijke portretten van Erwin Olaf op postzegelvel PostNL

Nieuwste postzegels PostNL met het koninklijke gezin. Beeld Erwin Olaf

Op de achtergrond van het postzegelvel staat een groepsfoto van het koningspaar met hun drie dochters. Deze foto, ook gemaakt door Olaf, sierde de koninklijke kerstkaart van 2018.

PostNL liet maandag bij de bekendmaking weten dat het al langer de wens had om de informele foto’s van het koninklijk gezin op postzegels te zetten. Maar daarvoor was geen plek op de vijf eerder dit jaar uitgebrachte postzegels met het belangrijkste werk van Olaf, zegt Stephan van den Eijnden, commercieel directeur van PostNL. “Nu krijgen deze toegankelijke en indringende foto’s alle aandacht die ze verdienen. De uitgifte van maandag past ook in onze traditie om regelmatig spraakmakende kunstenaars opdracht te geven voor postzegelontwerpen.”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten dit jaar een van de jubileumtentoonstellingen met het werk van Olaf. Hij leidde het koningspaar persoonlijk rond. “Op die overzichtstentoonstellingen was te zien hoe ik ben veranderd van angry young man in een beeldend kunstenaar die meer bezonnen en beschouwend naar de wereld kijkt,” zegt Olaf.

De postzegels zijn met ingang van dinsdag verkrijgbaar.