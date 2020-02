Koninklijke Marechaussee gedagvaard om etnisch profileren

Beeld ANP

‘Bij grenscontroles selecteren marechaussees mensen onder meer op grond van hun uiterlijk voorkomen, huidskleur, of afkomst (etniciteit),’ schrijft het collectief van vier maatschappelijke organisaties en twee burgers. ‘Dit bepaalt mede of iemand wel of niet uit de rij wordt gehaald.’ De aanklagers baseren zich op een onderzoek van de Nationale Ombudsman uit 2017, waaruit blijkt dat de Koninklijke Marechaussee inderdaad huiskleur meeneemt als een van de selectiecriteria voor het controleren van mensen aan de grens.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Ombudsman verklaarde de Koninklijke Marechaussee zelf ook dat etniciteit een van de kenmerken is die worden meegenomen in de afweging iemand wel of niet aan de grens te controleren. Zij het wel ‘altijd mede op grond van andere objectieve indicatoren of informatie’, aldus de Marechaussee in een statement uit die tijd. Ook het ministerie van Defensie bevestigde in antwoord op verschillende Kamervragen naar aanleiding van de kwestie dat etniciteit een ‘relevante’ factor is op basis waarvan de Koninklijke Marechaussee mag beslissen iemand uit de rij te pikken.

‘Dat is een vorm van discriminatie die in strijd is met de mensenrechten en het Nederlands recht en is dus verboden,’ schrijven de organisaties waaronder Amnesty International nu. Woordvoerder van Amnesty Emile Affolter legt uit dat de organisaties meerdere malen bij de Koninklijke Marechaussee hebben aangeklopt met hun klachten. “We hebben een aantal keer brieven over de kwestie naar de Marechaussee gestuurd, maar er is nooit iets veranderd in hun beleid. Dat we de staat nu dagvaarden is een laatste, ultieme poging om hier iets aan te doen.”

‘Met deze rechtszaak vragen de eisers aan de rechter om een grens te trekken en de staat te verbieden dat de Koninklijke Marechaussee etniciteit gebruikt bij selectiebeslissingen en in risicoprofielen voor grenscontroles,’ aldus de organisaties in hun statement.

‘Een vernederend gevoel’

Mpanzu Bamenga (34) is een van de twee burgers die meedoet aan de dagvaarding. Tijdens zijn studie Europees Recht in Brussel reisde hij elk weekend op en neer naar Nederland. “Als ze controleerden aan de grens, werd ik er altijd uitgehaald. Ik zag vanuit mijn auto de motoren van de grenscontrole al staan en kon dan bijna aftellen tot het moment dat ik het stopsein kreeg.”

Ook op Eindhoven Airport werd Bamenga, oud-raadslid in Eindhoven, een keer uit de rij gehaald voor controle. “Het geeft een vernederend gevoel. Voor het oog van iedereen met wie je net in het vliegtuig hebt gezeten, word je apart genomen. Bovendien werkt het stigmatisering in de hand: iedereen ziet dat er een donker persoon uit wordt gepikt. ‘O, er zal wel weer iets zijn met een donker iemand’, denken ze dan.”

Bamenga vecht de zaak niet aan voor zichzelf. “Ik eis geen schadevergoeding ofzo.” Hij wil er wel voor zorgen dat er een einde komt aan etnisch profileren aan de grens. “Ik voel me er een dag rot over, maar ga dan weer verder met mijn leven. Ik heb een goede baan, ik voel me niet zo kwetsbaar. Maar er zijn veel mensen die moeite hebben om mee te komen in de Nederlandse samenleving. Die geen stageplek kunnen vinden vanwege hun achternaam. Voor hen kunnen dit soort ervaringen alleen maar bijdragen aan een gevoel van vervreemding. Want dat is wat etnisch profileren doet: het geeft je het gevoel geen echte Nederlander te zijn.”

Mijn vliegtuig is net geland op Eindhovens Airport. Ik was blij weer thuis te zijn. Totdat ik verwelkomd werd met regen en nog veel erger etnisch profileren.



Van de meer dan 150 passagiers zie ik enkel de zwarte passagiers die aangehouden worden, waaronder ik. Ik spreek de.... — Mpanzu Bamenga (@MpanzuBamenga) 30 april 2018

Zojuist heeft Salima Belhaj (D66) politieke Kamervragen gesteld aan Minister van Defensie, Ank Bijleveld, over etnisch profileren door de Marechaussee op Eindhoven Airport.



In 2017 zijn er Kamervragen gesteld door Gijs van Dijk (PvdA)....https://t.co/mNttBuFgpU — Mpanzu Bamenga (@MpanzuBamenga) 3 mei 2018