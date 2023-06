Koninklijk Huis deelt nieuwe foto’s van prinses Alexia ter ere van haar 18de verjaardag

Een van de drie nieuwe foto’s van prinses Alexia. Het is nog onduidelijk hoe ze haar toekomst gaat invullen. Beeld ©RVD - Frank Ruiter

‘Alle kinderen’ zullen thuis zijn om de verjaardag van Alexia te vieren, vertelde koningin Máxima donderdag na afloop van het staatsbezoek aan België. De verjaardag van de prinses, die tot voor kort in Wales studeerde, wordt echter niet groots gevierd. “Het is een maandag dus dat valt niet heel goed, maar we zullen dit weekend al wel wat doen,” zei de koningin.

Alexia rondde eind mei haar examens aan het United World College of the Atlantic in Wales af. De resultaten van de examens worden begin juli verwacht. Alexia studeerde sinds september 2021 in Wales. Zij zat daar in de klas met prinses Leonor, de oudste dochter van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia. Het is nog niet bekend wat Alexia na de zomer gaat doen.

Ze is meerdere malen gespot in studentenkringen in Groningen, maar het zou ook kunnen dat Alexia een tussenjaar inlast voordat ze met een vervolgopleiding aan de slag gaat. In elk geval krijgt ze geen toelage van de staat. Die is weggelegd voor haar ouders, oma Beatrix en – sinds haar achttiende verjaardag – Alexia’s zus Amalia, die besloot de toelage van 1,6 miljoen euro op jaarbasis terug te storten.

Ter ere van haar achttiende verjaardag deelt het Koninklijk Huis nieuwe officiële foto's van prinses Alexia. Beeld RVD - Frank Ruiter

Het is nog niet bekend wat Alexia na de zomer gaat doen. Beeld RVD - Frank Ruiter

