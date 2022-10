Koningspaar viert Koningsdag volgend jaar in Rotterdam

Beeld ANP / ANP

Dat kondigt burgemeester Ahmed Aboutaleb zojuist aan. In een video vanuit het stadhuis van Rotterdam vertelt Aboutaleb: ”De band tussen Rotterdam en het koningshuis is sterk. De stad heeft altijd kunnen rekenen op onze vorst. Ze kwamen op bezoek, bedreven stille diplomatie, ze toonden altijd belangstelling voor wat er hier gebeurde. Ik heb de eervolle opdracht om jullie te vertellen dat de koninklijke familie Koningsdag zal vieren in Rotterdam.’’

Aboutaleb belooft er een onvergetelijke dag van te maken. “Voor de koning, voor zijn familie, voor de Rotterdammers en voor alle Nederlanders. Zet Koningsdag alvast in uw agenda, want u bent van harte uitgenodigd in Rotterdam.’’

De gemeente Rotterdam meldt dat Rotterdammers ideeën voor Koningsdag kunnen delen via koningsdaginrotterdam.nl en dat samen met de stad een programma wordt ontwikkeld. De festiviteiten trokken 27 april zo’n 40.000 mensen in Maastricht. Het was er toen volgens burgemeester Annemarie Penn zo druk dat al vlak na de middag het Vrijthof moest worden afgesloten. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb laat weten dat hij vereerd is met het koninklijk bezoek.

De laatste keer dat koningsdag (destijds nog Koninginnedag) werd gevierd in Rotterdam was in 1992.

Koning Willem-Alexander viert op 27 april 2023 zijn verjaardag met zijn familie in Rotterdam. Hij viert dan ook zijn 10-jarig koningschap.



Rotterdammers met mooie ideeën voor #Koningsdag kunnen die vanaf nu indienen via https://t.co/HOHMirX6rZ.#Koningsdag2023 @koninklijkhuis pic.twitter.com/cHEvtfuRVP — Gemeente Rotterdam (@rotterdam) 10 oktober 2022

Later meer.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: