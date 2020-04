Koningsdag 2020: geknipt voor mensen die niet van Koningsdag houden

Beeld Merel Corduwener

In februari van dit jaar, toen alles nog normaal was, ontving het Amsterdamse stadsbestuur een schrijven van het Comité Westelijke Eilanden en omstreken. In de brief werd verzocht om harde maatregelen tegen de straatbarbecues op Koningsdag. ‘In nauwe grachten of straten dringen de geur en rook door tot in de panden en veroorzaken ze een vette aanslag op de gevels en ramen.’

Het verzoek lijkt twee maanden later een bericht uit een andere wereld, net als alle andere ingekomen post over de ergernissen over de ­vorige viering van Koningsdag. Geluidsoverlast, dronken feestgangers die door de brievenbus plassen, verkopers van lachgas, medewerkers van de reiniging die in de kleine uurtjes met bladblazers door de straten trekken: kan daar dit jaar iets aan worden gedaan?

Geen vrijmarkt, geen buitentaps

De briefschrijvers worden maandag op hun wenken bediend, met een viering van het volksfeest in Amsterdam die de boeken zal ingaan als de rustigste, de merkwaardigste en waarschijnlijk ook wel de saaiste editie ooit. Geen drukte op straat of op het water, geen vrijmarkten, geen spelletjes voor de kinderen, geen stromende taps voor de cafés, geen festivals, geen dansende mensen in oranje kleding.

En dat allemaal door corona, het onzichtbare virus dat de komende maanden nog voor veel meer rust gaat zorgen op dagen die anders buitengewoon druk en luidruchtig zijn. Er ging al een streep door Gay Pride en Sail, en er gaan nog meer evenementen sneuvelen die normaal gesproken honderd­duizenden mensen op de been brengen.

Hef lachend het glas

Ook maandag, op Koningsdag, luidt het ­advies: blijf vooral binnen en houd buiten ­afstand van elkaar. In plaats van een overzicht van toffe feesten verstrekte het stadsbestuur nu het ­advies om mee te doen met een online bingo, een oranje smoothie te drinken en op het balkon het Wilhelmus te zingen. Dat laatste weer niet zo welluidend dat zich een nieuwsgierige menigte onder het balkon verzamelt.

Het is even wennen, zeker voor Amsterdam, dat zich sinds de jaren tachtig heeft ontwikkeld tot het onbetwistbare epicentrum van het natio­nale volksfeest. In het hele land stapten mensen op de trein om naar de hoofdstad te ­reizen en zich te voegen bij de mensenmassa, die op zonnige dagen het miljoen ruimschoots oversteeg. Het hele land vierde feest, maar hét feest was steeds in Amsterdam.

Maar nu dus even niet. Maandag is Konings­dag, bij wijze van hoge uitzondering, op de leest geschoeid van de Amsterdammers die elk jaar weer opzien tegen de drukte, de ­herrie en alle andere vormen van overlast die samen­gaan met een volksfestijn. Zij hoeven dit jaar de stad niet te ontvluchten. Zij kunnen nu gewoon thuisblijven en lachend het glas heffen op een perfecte Koningsdag voor mensen die niet dol zijn op Koningsdag.