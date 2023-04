Koning Willem-Alexander: even geduld voor onderzoek naar koloniaal verleden

Koning Willem-Alexander sprak tijdens Koningsdag in Rotterdam ook over het koloniale verleden en de slavernij. Beeld ANP

Hij zei dat in gesprek met enkele Rotterdammers, onder wie zangeres Natascha Slagtand (Tasha’s World). De koning gaf eind vorig jaar opdracht voor een onderzoek naar de rol van het koninklijk huis in de koloniale geschiedenis. Het onderzoek duurt drie jaar.

De koning ging op het Afrikaanderplein met Slagtand en een aantal anderen in gesprek over dit onderwerp. De zangeres noemde de excuses voor het slavernijverleden die de regering eind december aanbood, van ‘ongelofelijk belang’. Volgens haar wordt erg naar de koning gekeken op 1 juli of hij ook met excuses komt. Op die dag wordt met Keti Koti de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd.

Willem-Alexander (“Aan mij kleeft niks, maar wel aan de historie”) zei dat de gevolgen van het slavernijverleden nu nog zichtbaar zijn in de maatschappij. Hij benoemde het belang van het aanpakken van kansongelijkheid. “Mijn punt is altijd: als je kansongelijkheid en discriminatie vandaag niet oplost, dan kun je ook niet in het reine komen met het verleden.”

Toeslagenaffaire

Koningin Máxima sprak in Rotterdam met slachtoffers van de toeslagenaffaire. Zo sprak ze met Ninny Duarte Lopes, die leiding geeft aan het project ‘Volhouders’. Máxima zei er bewondering voor te hebben dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire zich hebben kunnen verenigen. “Zo belangrijk om elkaar te vinden. Elkaar helpen, niet alleen en eenzaam daarin zijn.”

Willem-Alexander sloot het Rotterdambezoek af met de woorden die hij een slachtoffer van de toeslagenaffaire had horen zeggen tijdens een gesprek op de route. “Zij zei: we zijn all kings and queens,” zei hij. Jullie zijn all kings and queens. Ik zeg: daar heb ik niks meer aan toe te voegen, geen woorden maar daden.”