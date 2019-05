Koning nodigt Trump uit voor herdenking

De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt dat het koningshuis Trump heeft uitnodigd. De Slag om de Schelde vond in augustus 1944 plaats in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland, en had een cruciale betekenis voor de bevrijding van Nederland. Tijdens de slag werden de oevers van de Westerschelde heroverd en kon Antwerpen de aanvoerhaven worden van de geallieerde troepen.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok hoopt van harte dat Trump ja zal zeggen tegen de uitnodiging, zei hij woensdag. Het zou “fantastisch” zijn, aldus de bewindsman, die de Slag om de Schelde een belangrijke stap op weg naar de bevrijding noemde.

Bij deze Slag, in het najaar van 1944, is wekenlang gevochten om de beide oevers van de Schelde in geallieerde handen te krijgen. Toen dat was gelukt konden de bevrijders de haven van Antwerpen gebruiken om materieel aan te voeren voor hun opmars.

Symbool voor de bevrijding

Kunstverzamelaar Bert Kreuk, eigenaar van de Amerikaanse vlag die op 6 juni 1944, tijdens de invasie ofwel D-Day, in Normandië aan land werd gebracht, hoopt dit symbool voor de bevrijding van Europa in Terneuzen aan Trump aan te bieden. Volgens eigen zeggen heeft hij met de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra lang voor de uitnodiging aan de Amerikaanse president gepleit en vindt hij het “een hele eer” dat de koning de uitnodiging nu de deur uit heeft gedaan. De aanbieding van de vlag moet volgens Kreuk een belangrijk onderdeel van de plechtigheid worden.

Kreuk wil de vlag al langer teruggeven aan het Amerikaanse volk, maar alleen als de president hem komt halen en hem vervolgens onderbrengt in een museum. De verzamelaar droomt ervan dat de president de vlag in ontvangst neemt in zijn hoedanigheid van opperbevelhebber. De reis van Trump naar Europa om het dundoek in ontvangst te nemen, zou zo als eerbetoon aan de gesneuvelden en ook aan andere oorlogsslachtoffers kunnen worden gezien, vindt Kreuk.

De vlag wapperde destijds op de achtersteven van het landingsvaartuig LCC 60, dat de eerste Amerikaanse troepen aan land bracht op Utah Beach, een van de landingsstranden. Hij is sinds 2014 in bezit van Kreuk en werd enige tijd geëxposeerd in de Kunsthal in Rotterdam.