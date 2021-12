Koning: luister naar elkaar als het gaat om corona en klimaatverandering

Koning Willem-Alexander houdt zijn jaarlijkse kersttoespraak op televisie. Beeld ANP

“Ook al liggen standpunten ver uit elkaar, we moeten blijven samenleven. Alle mensen zijn op zoek naar verbinding.”

Volgens de koning is het zaak te luisteren. “Alle mensen hebben de behoefte om gehoord te worden. ‘Kijk naar me, luister naar me. Laat me er bij horen’,” zo hoorde hij achter de woorden van mensen die hij sprak tijdens werkbezoeken. “Het kost ons soms moeite om te luisteren. Misschien ligt daarin wel de kiem voor een gezamenlijk verhaal.”

Hij noemde de coronapandemie en de klimaatverandering ‘die we zelf hebben gecreëerd’. En zei te hopen dat de reactie op die crisissen ‘ons verhaal’ zullen worden. “In een samenleving zonder verhaal kun je moeilijk geloven. Wij maken de geschiedenis, welk verhaal zullen ze later over ons vertellen?”

De koning, die voor het eerst in zijn kerstboodschap repte van klimaatverandering, zei daarover: “De invloed van ieder van ons is groter dan we vaak denken. Daar samen iets aan doen. Ook dat kan een deel van ons verhaal zijn.”