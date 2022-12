Koning laat onderzoek doen naar rol koninklijke familie in koloniale geschiedenis

Koning Willem-Alexander tijdens een fotosessie in de Nieuwe Kerk. Beeld ANP

Een onafhankelijke commissie begeleidt het onderzoek, dat wordt uitgevoerd aan de Universiteit Leiden. “Diepgaande kennis van het verleden is essentieel om historische feiten en ontwikkelingen te kunnen begrijpen en de impact daarvan op mensen en gemeenschappen zo scherp en eerlijk mogelijk onder ogen te kunnen zien,” aldus koning Willem-Alexander over het onderzoek naar zijn familiegeschiedenis.

“Ik vind het belangrijk dat deze kennis ook beschikbaar komt ten aanzien van de rol van het Huis Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis. Dit dient te gebeuren op basis van grondig, kritisch en onafhankelijk onderzoek, waartoe ik opdracht heb gegeven.”

Gert Oostindie, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, is voorzitter en hoofdonderzoeker van de commissie. Hij was tot 1 januari directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV). In 2006 publiceerde hij De parels en de kroon, een verkenning van de geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau en het koloniale verleden.

Betekenisvolle stap

In zijn hoedanigheid als directeur van het KITLV was Oostindie ook betrokken bij het breed opgezette onderzoek naar geweld tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië, waarvan in februari de resultaten werden gepresenteerd.

Oostindie juicht toe dat de koning verantwoordelijkheid voor het verleden wil nemen. “Dat ik deze rol mag gaan vervullen, samen met de commissie en straks met een team van onderzoekers, vind ik heel eervol. De koning heeft met deze opdracht in mijn ogen een heel betekenisvolle stap gezet,” aldus Oostindie.

De overige leden van de commissie zijn oud-CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier, historicus en senior onderzoeker bij het KITLV Esther Captain en Henk te Velde, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: