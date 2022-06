Koning krijgt zijn zin: forse subsidie én Kroondomein blijft drie maanden per jaar dicht

Het is een publiek geheim dat de koning graag jaagt tijdens de driemaandelijkse afsluiting van Kroondomein Het Loo. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Al enkele jaren woedt er een felle discussie rond de subsidies die de koning ontvangt voor het natuurbeheer van Kroondomein Het Loo, een ‘koninklijk’ natuurgebied van 6700 hectare tussen Apeldoorn, Uddel en Gortel.

Volgens de Faunabescherming worden de subsidieregels namelijk overtreden. De koning mocht bij wijze van uitzondering van het kabinet jaarlijks een fors deel van het gebied afsluiten (3400 ha), terwijl de subsidieregels voorschrijven dat het gebied 358 dagen per jaar open moet zijn voor het publiek.

Nieuwe aanvraag

Het bezwaar van de Faunabescherming tegen de 4,7 miljoen euro die het Kroondomein de afgelopen zes jaar ontving loopt nog, maar ondertussen diende Willem-Alexander alvast een nieuwe aanvraag in voor de komende zes jaar. Dat deed hij echter alleen voor de gebieden buiten het deel dat jaarlijks tussen september en december op slot gaat.

Daarmee omzeilt de koning feitelijk de openstellingsplicht, die Landbouwminister Carola Schouten per 2022 verbindt aan dit soort subsidies. Haar ministerie heeft de nieuwe aanvraag inmiddels toegekend en heeft dat vandaag per brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Het gaat om een bedrag van 760.000 euro per jaar, voor een periode van zes jaar. In totaal is dat ruim 4,5 miljoen euro, bijna net zoveel als het Kroondomein de voorgaande zes jaar voor het gehele terrein ontving. Dat zou te maken hebben met de inflatie en verhoging van het subsidiepercentage.

Het is een publiek geheim dat de koning graag jaagt tijdens de driemaandelijkse afsluiting. Het Kroondomein stelt echter dat die afsluiting nodig is ‘om het unieke karakter van het natuurgebied en de rust en stilte die daarbij hoort, te kunnen behouden.’

‘Op deze manier kunnen recreanten ook de komende jaren genieten van de bossen en heidelandschappen met de daar verblijvende edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen,’ staat in de brief.

Drogredenen

Niko Koffeman, voorzitter van de Faunabescherming, moet daar een beetje schamper om lachen. “Het zijn dezelfde drogredenen die we zo vaak horen. Met als doel: hoe kunnen we blijven doen wat we altijd al deden.”

Zijn organisatie laat het er in elk geval niet bij zitten. “Op dit moment zijn we volop bezig met de hoorzitting van ons bezwaar tegen de vorige subsidie die voor volgende week gepland staat bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.” Die hoorzitting werd afgedwongen in een rechtszaak tegen het ministerie, die Faunabescherming afgelopen mei won.

Koffeman, tevens senator voor de Partij van de Dieren: “We gaan de nieuwe aanvraag net zo kritisch volgen als de eerste. Hier is het laatste woord nog lang niet over gesproken.”